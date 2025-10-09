भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को हाल में एक बार फ‍िर नेशनल टीम में जगह नहीं मिली. उन्हें 19 अक्टूबर से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है.

35 वर्षीय शमी ने आखिरी बार 2025 चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में टीम इंड‍िया का प्रत‍िन‍िध‍ित्व किया था. वो फिटनेस की समस्याओं से जूझ रहे हैं. हालांकि वो आईपीएल और बंगाल के घरेलू क्रिकेट में एक्ट‍िव बने हुए हैं.

अब टीम इंड‍िया में सेलेक्ट ना होने पर शमी ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो में चुप्पी तोड़ते हुए सफाई दी. उन्होंने कहा- लोग जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए न चुने जाने पर मेरी राय क्या है. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सेलेक्शन मेरा हाथ में नहीं है, यह सेलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान का काम है. अगर उन्हें लगे मैं टीम में होना चाहिए तो मुझे चुनेंगे, या अगर उन्हें लगता है कि थोड़ा और समय चाहिए तो वह उनका निर्णय है. मैं तैयार हूं और प्रैक्ट‍िस कर रहा हूं.

दरअसल, कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर मोहम्मद शमी ने फैन्स से सवाल पूछने की अपील की थी. इसके जवाब में फैंस ने उन्हें कई मजेदार और दिलचस्प सवाल भेजे. उसी के बाद शमी ने अपने YouTube चैनल खुलकर खुलकर राय रखी.

शमी ने आगे कहा- मेरी फिटनेस भी अच्छी है, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि जब आप मैदान से दूर होते हैं, तब आपको मोट‍िवेट रहना पड़ता है. मैंने दलीप ट्रॉफी में खेला, खुद को बहुत सहज महसूस किया, मेरा रिदम अच्छा था और मैंने करीब 35 ओवर फेंके. मेरी फिटनेस में कोई समस्या नहीं है.

अब शमी का अगला टारगेट क्या है?

शमी ने इस दौरान फैन्स के उस सवाल का भी जवाब दिया, जहां उनसे पूछा गया कि उनका अगला टारगेट क्या है? इस स्पीडस्टार ने कहा- चूंकि ऑस्ट्रेल‍िया दौरे पर नहीं जा रहा हूं ऐसे में पूरा फोकस अब डोमेस्ट‍िक क्रिकेट में खेलने पर रहेगा. अभी मैं दलीप ट्रॉफी खेलकर आया हूं, वहां 35 ओवर डाले और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई. अब आने वाले डोमेस्ट‍िक सीजन के लिए तैयार हूं.

शमी का हुआ टीम में सेलेक्शन, मुकेश कुमार बाहर

वहीं आगामी रणजी सीजन के लिए बंगाल की टीम का ऐलान हो गया है. अभ‍िमन्यु ईश्वरन को एक बार फ‍िर टीम की कमान दी गई है. उनको 2022–23 सीजन के दौरान खराब फॉर्म और इंडिया A की प्रतिबद्धताओं के चलते बंगाल की कप्तानी से हटा दिया गया था. टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में उन्हें पिछले तीन साल से भारतीय टेस्ट टीम में रिजर्व के तौर पर रखा गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना डेब्यू नहीं किया है.

शमी और ईश्वरन के अलावा बंगाल टीम में प्रतिभाशाली विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल शामिल हैं. आकाश दीप और ईशान पोरेल भी टीम में हैं. वहीं मुकेश कुमार को टीम में मौका नहीं मिला है.

लक्ष्मी रतन शुक्ला टीम के हेड कोच होंगे, जबकि अरूप भट्टाचार्य और शिब शंकर पॉल उनकी मदद करेंगे. चरणजीत सिंह माथुरू टीम के फील्डिंग कोच हैं.

बंगाल अपनी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 15 अक्टूबर को ईडन गार्डन्स में उत्तराखंड के खिलाफ करेगा, इसके बाद वे 25 अक्टूबर को गुजरात के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेंगे.

बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम: अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), अभिषेक पोरेल (उप-कप्तान/विकेटकीपर), सुदीप कुमार घरामी, अनुस्तुप मजूमदार, सुदीप चटर्जी, सुमंत गुप्ता, सौरभ केआर सिंह, विशाल भाटी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, सूरज सिंधु जायसवाल, शाकिर हबीब गांधी (विकेटकीपर), ईशान पोरेल, काजी जुनैद सैफी, राहुल प्रसाद, सुमित मोहंता, विकास सिंह.

