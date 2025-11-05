टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम इंड‍िया का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये रही कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर टीम में जगह नहीं मिली. शमी का नाम इंड‍िया ए स्क्वॉड की ल‍िस्ट से भी गायब रहा.

शमी ने हाल में रणजी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया था. इसके बावजूद उनको चयनकर्ताओं ने टीम इड‍िया से बाहर रखा, जिससे उनके टेस्ट करियर को लेकर सवाल उठने लगे हैं. सवाल यह कि जो ख‍िलाड़ी फर्स्ट क्लास में खुद को साबित कर रहा है, उसको टीम इंड‍िया से लगातार नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के ख‍िलाफ मोर्चा खोलना इसकी वजह है?

BCCI की सीनियर सेलेक्शन कमिटी ने दो मैचों की IDFC फर्स्ट बैंक टेस्ट सीरीज के लिए जो टीम चुनी है, उसमें शुभमन गिल को कप्तान और ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया है. ऋषभ पंत की भी इस सीरीज में वापसी हुई है. पंत इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे थे. ज‍िसके बाद वो ओवल में होने वाले आख‍िरी टेस्ट में नहीं खेल पाए थे. साउथ अफ्रीका के खि‍लाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से खेला जाएगा, जबकि गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से होगा.

Advertisement

क्या BCCI सेलेक्टर्स पर सवाल उठाने की वजह से शमी हुए बाहर?

शमी हाल में लगातार अपने प्रदर्शन की वजह से BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) पर सवाल उठा रहे थे. अजीत अगरकर और उनके बीच परोक्ष रूप से खूब कहासुनी हो रही थी. इसके बाद इस बात की भी चर्चा थी भारत कब तक अपने सबसे अनुभवी और प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में से एक को नजरअंदाज कर सकता है, कुल मिलाकर हुआ भी वही.





शमी ने हाल में 3 रणजी मुकाबले खेले हैं. उत्तराखंड के ख‍िलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने 7 विकेट लिए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे, इस मुकाबले को बंगाल की टीम ने 8 विकेट से जीता. इसके बाद उन्होंने बंगाल की गुजरात पर दो दशक बाद रणजी जीत में अहम भूमिका निभाई. आखिरी दिन उनकी पांच विकेट की घातक स्पेल फेंका, जिससे वो मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त हो गया और यह साबित कर दिया कि वह अभी भी भारत के सर्वश्रेष्ठ रेड-बॉल गेंदबाजों में से एक हैं. त्र‍िपुरा के ख‍िलाफ हाल में संपन्न रणजी मुकाबले में शमी विकेट तो नहीं ले पाए लेकिन 25 ओवर्स फेंककर यह साब‍ित क‍िया कि वो स्पेल फेंक सकते हैं.

पर जिस तरह अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली BCCI की सेलेक्शन कमेटी शमी के साथ दोहरा रवैया द‍िख रही है, उससे सवाल उठ रहे हैं. टीम में ऋषभ पंत भी वापस आए हैं, ज‍िन्होंने साउथ अफ्रीका ए के ख‍िलाफ हाल‍िया एकमात्र फर्स्ट क्लास मुकाबले में 17 और 90 रन बनाए. ऐसे में उनको टीम में जगह मिल गई, पर शमी को उनके शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद नही म‍िली.

Advertisement

अब शमी का बयान याद कर लेते हैं जो उन्होंने गुजरात के खिलाफ मुकाबले के बाद दिया था. तब मैच के बाद शमी ने कहा थाा कि वह “फिट और तैयार” हैं. उन्होंने तब दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की इच्छा बताई थी. वहीं उन्होंने कहा था कि हर खिलाड़ी का सपना देश के लिए खेलना होता है.

शमी ने यह भी कहा था- मैं फिर से तैयार हूं. मेरा लक्ष्य फिट रहना और प्रदर्शन करते रहना है, बाकी फैसला सेलेक्टर्स पर है.' लेकिन सेलेक्टर्स ने एक बार फ‍िर शमी को उनके जोरदार प्रदर्शन के बावजूद टीम में मौका नहीं दिया. शमी आखिरी बार भारत के लिए चैम्प‍ियंस ट्रॉफी में खेलते दिखे. थे.

मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल कर‍ियर

मोहम्मद शमी भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है. टेस्ट क्रिकेट में शमी ने 64 मैचों में 229 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 6/56 रन रहा है. उन्होंने 6 बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. वनडे में शमी ने 108 मैचों में 206 विकेट झटके हैं. उनका बेस्ट बॉलिंग आंकड़ा 7 विकेट पर 57 रन का है. वनडे में उन्होंने छह बार 5 विकेट लिए हैं. टी20 इंटरनेशनल में शमी ने 25 मैचों में 27 विकेट हासिल किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3 विकेट पर 15 रन रहा है. इस फॉर्मेट में उनका औसत 28.18 और इकोनॉमी 8.95 है.

Advertisement

गेंदबाजी के अलावा शमी ने बल्ले से भी योगदान दिया है. टेस्ट में उन्होंने 750 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 56* रहा है. वनडे में उनके नाम 225 रन दर्ज हैं. कुल मिलाकर, मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी तेज गेंदबाजी से कई यादगार स्पेल डाले हैं और भारत को कई बड़ी जीतें दिलाई हैं.

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप

वैसे सेलेक्शन कमेटी ने साउथ अफ्रीका ‘ए’ के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ‘ए’ टीम का भी ऐलान किया, उसमें भी मोहम्मद शमी का नाम नहीं है. यह सीरीज राजकोट में होगी. रोहित और कोहली का नाम भी इसमें नदारद है.

भारत ‘ए’ की वनडे टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विपराज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

---- समाप्त ----