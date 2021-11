Ind Vs Nz: सिराज के जज्बे को सलाम...चोट लगी तो पट्टी बांधकर की बॉलिंग, विकेट भी लिया

Ind Vs Nz: टीम इंडिया का नया मिशन बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच के साथ शुरू हुआ. कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया था. बॉलिंग के दौरान टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथ में बॉल लगी, काफी दर्द भी हुआ लेकिन वो पट्टी बांधकर बॉलिंग करते रहे. मोहम्मद सिराज के इस जज्बे की सोशल मीडिया तारीफ कर रहा है.



दरअसल, टीम इंडिया जब बॉलिंग कर रही थी तब आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज को मिली. 20वें ओवर की पहली बॉल मोहम्मद सिराज के हाथ में चोट लग गई. मिचेल सैंटनर ने जो शॉट खेला वो सीधे सिराज के हाथ में आकर लगा, जो काफी दर्द देने वाला था.



Mohammad Siraj in this Match against New Zealand in First T20I:-



•First 3.1 Overs - 35/0



Then ball hit his hand, and his left hand is bleeding and by getting bandage done, then bowl



•0.5 Over (20 Overs) - 4/1



Champion, Mohammad Siraj. pic.twitter.com/mtJjDpqpj8