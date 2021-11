Ind vs Nz, Toss: आते ही काम शुरू...कैप्टन रोहित ने जीता टॉस, तो गदगद हो गया Twitter, Memes

Ind Vs Nz: टी-20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के नए कप्तान बने रोहित शर्मा की किस्मत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका साथ दिया. रोहित शर्मा पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन अब वह टी-20 फॉर्मेट में फुल-टाइम कप्तान हैं. रोहित शर्मा ने टॉस जीता तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और फैंस रोहित को लेकर गदगद हो गए.





रोहित शर्मा ने बतौर फुल टाइम टी-20 कप्तान जब पहले मैच में टॉस जीता तो सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के मीम्स बने. आप भी उन मीम्स का लुत्फ उठाइए.

Rohit has not only won #IPL titles but he can win tosses as well. Good toss to win in Jaipur considering the dew #INDvsNZ