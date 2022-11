T20 World Cup 2022: पाकिस्तान की हार पर मोहम्मद शमी का शोएब अख्तर को जवाब, लिखा- सॉरी ब्रदर, It’s call karma

इंग्लैंड ने पाकिस्तान के वर्ल्ड चैम्पियन बनने के सपने को तोड़ दिया है. रविवार को मेलबर्न में हुए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पांच विकेट से जीत दर्ज की और टी-20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया. फाइनल के नतीजे के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का रिएक्शन भी आया, जो सोशल मीडिया पर छाया रहा.



पाकिस्तान के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ शोएब अख्तर ने वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद टूटे हुए दिल की इमोजी ट्वीट की तो उसपर भारत के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी ने जवाब दिया, जो वायरल हो गया. मोहम्मद शमी ने लिखा कि सॉरी ब्रदर, इसे कर्म कहते हैं.

क्लिक करें: चैम्पियन इंग्लैंड पर हुई पैसों की बरसात, जानें भारतीय टीम को कितनी राशि मिली

शोएब ने मनाया था भारत की हार का जश्न



बता दें कि वर्ल्ड कप के दौरान शोएब अख्तर लगातार टीम इंडिया की बुराई कर रहे थे और सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे थे. ऐसे में अब जब पाकिस्तान की फाइनल में हार हुई, तब मोहम्मद शमी ने उनपर भी इस तरह का तंज कसा जो वायरल हो गया.



कुछ ही मिनटों में मोहम्मद शमी के इस ट्वीट को हजारों रिट्वीट और लाखों लाइक्स मिल गए और यह बयान ट्रेंड में भी आने लगा. यूज़र्स ने भी मोहम्मद शमी के इस ट्वीट पर मज़े लिए और लिखा कि शमी भाई एक दम रॉकी मोड में आ गए हैं और फायर कर रहे हैं.



Indians after Pakistan lost to England #PAKvENG #EngvsPak #PakVsEngFinal pic.twitter.com/Sm8MpzCCHs

Shami is in this mode right now. pic.twitter.com/WoUcEDBS1y