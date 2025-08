'इंग्लैंड घबरा गया, बस एक साझेदारी की जरूरत थी', माइकल वॉन ने हार का बताया कारण

पूर्व कप्तान *माइकल वॉन* का मानना है कि भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड की हार घबराहट के कारण हुई. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को जीत के लिए केवल एक साझेदारी की जरूरत थी. वॉन के अनुसार, कप्तान *बेन स्टोक्स* की गैरमौजूदगी टीम के लिए भारी पड़ी. स्टोक्स इस मैच में कंधे की चोट के कारण नहीं खेल पाए थे. वॉन ने कहा कि स्टोक्स की मौजूदगी से टीम की मानसिकता बदल जाती है और वह होते तो इंग्लैंड यह मैच जीत जाता.

हैरी ब्रूक की गलती और भारत की वापसी

वॉन ने कहा कि इंग्लैंड की हार की शुरुआत रविवार को *हैरी ब्रूक* के आउट होने से हुई. ब्रूक को आकाश दीप की गेंद पर मोहम्मद सिराज ने कैच किया था. वॉन ने ब्रूक की आक्रामक शैली की तारीफ की, लेकिन उन्हें सलाह दी कि ऐसे हालात में उन्हें सिर्फ जीत पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ब्रूक को यह सीखना होगा कि एशेज जैसी महत्वपूर्ण सीरीज में इसी तरह की स्थिति में उन्हें सिर्फ जीत हासिल करनी है, चाहे इसके लिए उन्हें थोड़ा धीमा ही क्यों न खेलना पड़े.

With England in complete control at 3 for 301 chasing 374 to win, Harry Brook plays this shot.



He had played what should have been a match winning innings.



That’s BAZBALL.

One of the great test series I’ve seen. pic.twitter.com/EXYr2lm31g