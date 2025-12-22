scorecardresearch
 
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के पिता का निधन... इस बीमारी से थे पीड़ित, क्रिकेटर ने लिखा भावुक नोट

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता ग्राहम वॉन अब इस दुनिया में नहीं रहे. माइकल वॉन ने 170 इंटरनेशनल मैचों में 7728 रन बनाए. माइकल वॉन अब एक फेमस कमेंटेटर बन चुके हैं.

माइकल वॉन के पिता का निधन हो गया. (Photo: Instagaram/@michaelvaughan)
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के पिता ग्राहम वॉन को सोमवार (22 दिसंबर) को निधन हो गया. मााइकल वॉन ने खुद इस दुखद खबर को फैन्स के साथ साझा किया. माइकल वॉन ने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया से तुरंत घर लौटे, ताकि अपने पिता के अंतिम समय में उनके साथ रह सकें. ग्राहम लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. ग्राहम ने शेफील्ड के सेंट ल्यूक्स हॉस्पिस में अंतिम सांस ली. इस दौरान परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे.

51 वर्षीय माइकल वॉन ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 2025-26 के दौरान कमेंट्री कर रहे थे. जैसे ही पिता की हालत गंभीर हुई, वह तुरंत ब्रिटेन लौटे और उनके साथ करीब 30 घंटे बिताए. वॉन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए अपने पिता को हीरो, मेंटर, सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बेहतरीन पिता बताया. उन्होंने कई तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें अस्पताल में भर्ती उनके पिता की हालिया तस्वीरें भी थीं, जहां वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर होने के बावजूद अंगूठा दिखाते (Thumbs Up) नजर आए.

माइकल वॉन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'पापा ने बिना किसी दर्द के, मेरे भाई की बाहों में, शांति से दुनिया को अलविदा कहा. मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता हूं कि समय रहते घर पहुंच सका और उनके साथ बातें करते, रोते और हमेशा की तरह हंसते हुए आखिरी 30 घंटे बिताए. जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीना उन्होंने हमें सिखाया और अब हम सब उनके सम्मान में वैसा ही करेंगे.'

वॉन ने अपने भाई की जमकर तारीफ की
अपने पोस्ट में माइकल वॉन ने परिवार और देखभाल करने वाले स्टाफ का भी आभार जताया. उन्होंने अपने भाई डेविड वॉन को परिवार की 'मजबूत दीवार' बताया और भाभी कैरोलिन की भी सराहना की. इसके अलावा, उन्होंने वेस्टन पार्क कैंसर सेंटर और सेंट ल्यूक्स हॉस्पिस के डॉक्टरों और स्टाफ का दिल से धन्यवाद किया.


क्रिकेट और खेल जगत से शोक संदेशों की बाढ़ आ गई. वसीम जाफर और केविन पीटरसन जैसे पूर्व क्रिकेटर्स ने माइकल वॉन को ढांढस बंधाया. हाल के हफ्ते माइकल वॉन के लिए बेहद भावनात्मक रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में वो इसी महीने बोंडी बीच आतंकी हमले के दौरान अपने परिवार के साथ एक रेस्तरां में फंस गए थे, जहां गोलियों की आवाजें बेहद करीब से सुनाई दी थीं. बाद में उन्होंने इस अनुभव को 'डरावना' बताया था. क्रिकेट से माइकल वॉन परिवार का रिश्ता आज भी बना हुआ है. उनके बेटे आर्ची वॉन इंग्लैंड की अंडर-19 टीम के लिए खेल चुके हैं और यूथ लेवल पर कप्तानी भी कर चुके हैं.

माइकल वॉन इंग्लैंड के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. उन्होंने 82 टेस्ट और 86 ओडीआई मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया. साल 2005 में वॉन ने अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को ऐतिहासिक एशेज जीत दिलाई, जो 18 साल बाद आई थी. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5719 और ओडीआई में 1982 रन दर्ज हैं. संन्यास के बाद माइकल वॉन एक चर्चित क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर बन चुके हैं और खासतौर पर एशेज जैसी सीरीज में उनकी राय को काफी अहम माना जाता है.

