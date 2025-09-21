पाकिस्तान की फिर फजीहत... IND vs PAK मैच में एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे रेफरी, ICC ने सुनाया फैसला

एशिया कप में आज भारत-पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का मुकाबला खेला जाना है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच ये दूसरी भिड़ंत है. इससे पहले हुए मैच में हैंडशेक विवाद सुर्खियों में रहा था. जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी. लेकिन आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.

अब सुपर-4 की भिड़ंत से पहले भी पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है. दरअसल, इस मुकाबले में भी एंडी पायक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे. वहीं, टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के बाद हुए हैंडशेक विवाद को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की आलोचना झेल रहे मैच रेफरी एंडी पायकॉफ्ट का समर्थन किया है.

यह भी पढ़ें: कप्तान सूर्या करेंगे बड़े बदलाव... इन 2 खिलाड़ियों की एंट्री तय, ये हो सकती है भारत-पाकिस्तान की प्लेइंग 11

इस विवाद पर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल “अश की बात” पर कहा, एंडी पायकॉफ्ट ने सबको खराब नजारा देखने से बचाया. भारत ने पहले ही मैच रेफरी को सूचित कर दिया था कि यही हमारा फैसला है. इसके बाद आप मैच हार गए. तो शिकायत किस बात की?”

Advertisement

अश्विन ने पाकिस्तान को लताड़ा

अश्विन ने इस धारणा को भी खारिज किया कि रेफरी खिलाड़ियों को हाथ मिलाने के लिए मजबूर कर सकते थे. उन्होंने कहा वो कोई स्कूलटीचर या प्रिंसिपल नहीं हैं कि जाकर कहें ‘आओ हाथ मिलाओ’. उनका काम यही नहीं है. इसमें पायकॉफ्ट की गलती कहां है?”

यह भी पढ़ें: डर के मारे बायकॉट की धमकी से पलटा पाकिस्तान... पूर्व PCB चीफ ने खोली अपने ही देश की पोल

ICC ने भी साफ किया कि पायकॉफ्ट ने ‘स्पिरिट ऑफ द गेम’ का उल्लंघन नहीं किया और उन्होंने बस वही संदेश पहुंचाया जो एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के वेन्यू मैनेजर ने दिया था.

बार-बार आपत्ति के बावजूद ICC ने पायकॉफ्ट को रविवार को होने वाले भारत-पाकिस्तान सुपर-4 मुकाबले के लिए फिर से मैच रेफरी नियुक्त किया है. इससे साफ है कि ICC अपने एलीट पैनल पर कायम है और PCB की मांगों के दबाव में झुकना नहीं चाहता.

---- समाप्त ----