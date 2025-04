Cricket in LA 2028 Olympics: ओलंप‍िक में क्रिकेट की 128 साल बाद ऐत‍िहास‍िक वापसी (कमबैक) होने जा रही है. क्रिकेट का खेल लॉस एंजेल‍िस 2028 ओलंपिक खेलों में शामिल होगा. वहीं 1900 के पेरिस ओलंपिक के बाद यह पहली बार होगा जब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाह रहा है. तब यहां केवल एक ही मैच खेला गया था.

इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने पुष्टि की है कि क्रिकेट 128 वर्षों में पहली बार ओलंपिक खेलों में वापसी करेगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में छह टीमें ह‍िस्सा लेंगे. इवेंट में कुल 90 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

क्रिकेट उन पांच नए खेलों में से एक है जिन्हें लॉस एंजेल‍िस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही इसमें स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल/सॉफ्टबॉल और लैक्रोस भी शामिल हैं. ओलंपिक में क्रिकेट के लिए क्वाल‍िफ‍िकेशन क्राइटेर‍िया अभी तक फाइनल नहीं हुआ है.

टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के विपरीत, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट लगभग 100 देशों द्वारा खेला जाता है, जिससे क्वाल‍िफ‍िकेशन प्रोसेस काफी चैलेंज‍िंग होगी. वहीं खास बात यह है कि मेजबान के रूप में अमेरिका को टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश मिल सकता है.

लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए इवेंट प्रोग्राम को आईओसी एग्जीक्यूट‍िव बोर्ड ने बुधवार (9 अप्रैल) को मंजूरी दी. 2028 के ओलंप‍िक में कुल 351 मेडल इवेंट होंगे. जो पेरिस ओलंपिक से 22 ज्यादा हैं. आईओसी ने घोषणा की कि कोर एथलीट कोटा 10,500 पर बना रहेगा, साथ ही पांच नए खेलों में 698 अतिरिक्त एथलीट आवंट‍ित होंगे.

क्रिकेट ने हाल ही में मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में फिर से वापसी की है. बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया. जहां ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड और भारत ने स‍िल्वर मेडल जीता. हांगझोऊ में आयोजित 2023 एश‍ियन गेम्स में 14 पुरुष टीमों और 9 महिला टीमों ने भाग लिया, जिसमें भारत ने दोनों कैटगरी में गोल्ड मेडल जीता था.

The event programme and athlete quotas for the Olympic Games @LA28 have been approved by the IOC Executive Board.



With a total of 351 medal events, 22 more than #Paris2024, the LA28 programme maintains the core athlete quota of 10,500.



All the details: https://t.co/oLbCJwRpWs pic.twitter.com/8DkN1D7aeI