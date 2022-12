Kuldeep Yadav Chinaman Bowling: क्रिकेट हिस्ट्री की वो 'गाली' जो बन गई स्पिन की मिस्ट्री... जानें क्या है चाइनामैन बॉलिंग

बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट मैच में कुलदीप यादव का जलवा देखने को मिला है. कुलदीप ने बांग्लादेश टीम की पहली पारी में पांच विकेट चटकाए हैं. उनकी इस गेंदबाजी का ही नतीजा था कि बांग्लादेश पहली इनिंग में सिर्फ 150 रनों पर सिमट गया. भारतीय टीम को पहली इनिंग के आधार पर 254 रनों की बढ़त मिल चुकी है और मैच में उसकी स्थिति काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है. कुलदीप यादव को चाइनामैन बॉलर कहा जाता है. लेकिन यह चाइनामैन है क्या जिसे पढ़ने में बड़े-बड़े बल्लेबाज चूक जाते हैं...

दरअसल, चाइनामैन बॉलिंग स्टाइल नहीं है, बल्कि यह एक 'गाली' थी जो बाद में गेंदबाजी की एक शैली बन कर क्रिकेट शब्दावली (Dictionary) में शामिल हो गई. चाइनामैन का अर्थ है- चीन का व्यक्ति. क्रिकेट में चीन का कोई खास भविष्य नहीं दिख रहा है लेकिन मजे की बात है कि क्रिकेट का पहला चाइनामैन गेंदबाज (एलिस एचॉन्ग) चीनी मूल के ही थे. हालांकि, शुरुआती दौर में चाइनामैन गेंदबाजी से जुड़ा पहला नाम साउथ अफ्रीका के चार्ली लेवेलिन का रहा, जो 19वीं सदी की समाप्ति के आसपास खेले थे, लेकिन एलिस एचॉन्ग को इसका जनक माना जाता है.

पॉल एडम्स (PIC: Getty Images)

इंग्लैंड-विंडीज के बीच वो टेस्ट मैच

कुलदीप जैसे बॉलिंग एक्शन वाले कलाई के स्पिनरों को चाइनामैन कहने की कहानी बड़ी रोचक है. यह वाकया 25 जुलाई 1933 का है, जब मैनचेस्टर में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था. वेस्टइंडीज की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर एलिस एचॉन्ग गेंदबाजी कर रहे थे. एचॉन्ग मूलत: चीन के थे. एचॉन्ग ने कलाई के सहारे एक अप्रत्याशित गेंद डाली, जो ऑफ से लेग की तरफ टर्न हुई. बल्लेबाजी कर रहे वाल्टर रॉबिन्स टर्न को समझ नहीं पाए और स्टंप हो गए.

फिर क्या था, बल्लेबाज रॉबिन्स गुस्से में आ गए. आउट होकर पवेलियन लौटते हुए उन्होंने अंपायर जे. हार्डस्टाफ से कहा, ' इस ब्लडी चैइनामैन ने मुझे भरमाया ... और मैं आउट हो गया' (Fancy being done by a bloody Chinaman). ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिची बेनो ने इसका खुलासा किया था. इसी के बाद एचॉन्ग की ऐसी गेंदों को चाइनामैन के तौर पर पहचान मिल गई. और बाद के दिनों में जिस किसी बाएं हाथ के स्पिनर ने कलाई की मदद से टर्न हासिल की, उसे चाइनामैन गेंदबाज कहा गया.

ब्रैड हॉग (PIC: Getty Images)

सरल शब्दों में किसे कहते हैं चाइनामैन?

एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जब उंगलियों की बजाए कलाई से गेंद को घुमाता है, तो वह चाइनामैन गेंदबाज कहलाता है. चाइनामैन गेंदबाज की गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए अंदर आती है, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए यह बाहर की ओर घूमती है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम ही गेंदबाज हैं, जिन्हें चाइनामैन के रूप में पहचान मिली.

इस कड़ी में साउथ अफ्रीका के पॉल एडम्स, ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन, साइमन कैटिच, ब्रेड हॉग, श्रीलंका के लक्षण रंगिका के बाद भारत के कुलदीप यादव शामिल हैं. तबरेज शम्सी (साउथ अफ्रीका), माइकल रिपन (नीदरलैंड), लक्षण संडकान (श्रीलंका) जैसे प्लेयर्स भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.