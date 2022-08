IND vs ZIM ODI Series: केएल राहुल ने क्यों नहीं की ओपनिंग, क्या ये उनकी बड़ी गलती हो सकती है?

IND vs ZIM ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे दौरे पर बड़ी जीत के साथ आगाज किया. टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पहला वनडे मुकाबला गुरुवार (18 अगस्त) को हरारे में खेला गया था. इस मैच को भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीत लिया.

मैच में 190 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए शिखर धवन और शुभमन गिल ने ओपनिंग की. दोनों ने क्रीज पर ऐसे पैर जमाए कि किसी दूसरे बल्लेबाज को आने का मौका ही नहीं दिया. भारतीय टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए यह मैच जीत लिया.

ऐसे में यहां देखने वाली बात ये है कि कप्तान केएल राहुल भी एक बेहतरीन ओपनर हैं, लेकिन उन्होंने पारी की शुरुआत नहीं की. फैन्स के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा. मगर यहां बता दें कि जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम को अब भी दो वनडे मैच और खेलना है. यदि राहुल अगले मैचों में भी ओपनिंग नहीं करते हैं, तो यह उनकी और टीम मैनेजमेंट की एक बड़ी गलती हो सकती है.

सर्जरी के बाद कोरोना संक्रमित भी हुए थे राहुल

दरअसल, सर्जरी और कोरोना से ठीक होकर टीम में वापसी कर रहे राहुल को जिम्बाब्वे दौरे पर मैच खेलने और अपनी लय हासिल करने के लिए भेजा गया है. इसके बाद भारतीय टीम को एशिया कप में सीधे पाकिस्तान टीम खेलना है. ऐसे में राहुल इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार रह सकें. राहुल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में ओपनिंग नहीं की और उनकी बैटिंग भी नहीं आई. मगर अगले दो मैचों में भी वह बैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो यह उनकी बड़ी गलती हो सकती है.

That's that from the 1st ODI.



An unbeaten 192 run stand between @SDhawan25 & @ShubmanGill as #TeamIndia win by 10 wickets.



Scorecard - https://t.co/P3fZPWilGM #ZIMvIND pic.twitter.com/jcuGMG0oIG