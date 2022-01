IPL 2022, Kolkata Knight Riders: 'इस प्लेयर को निकालना KKR टीम का सबसे बड़ा नुकसान', कोच ब्रैंडन मैकुलम का बयान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन को लेकर सभी टीमों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम के कोच ब्रैंडन मैकुलम ने मेगा ऑक्शन के लिए टीम के प्लान पर बात की. साथ ही बताया कि उनकी टीम ने अगले सीजन के लिए ओपनर शुभमन गिल को रिलीज किया है, जो टीम का सबसे बड़ा नुकसान है.

दो बार की चैम्पियन कोलकाता टीम लिए शुभमन गिल ने 58 मैच खेले थे. केकेआर ने गिल को रिटेन नहीं किया. इसका फायदा उठाते हुए आईपीएल की नई टीम अहमदाबाद ने ड्रॉफ्ट के जरिए शुभमन को अपनी टीम में शामिल कर लिया है. ऐसे में अब केकेआर मेगा ऑक्शन में भी गिल को नहीं खरीद पाएगी. गिल को नई फ्रेंचाइजी 8 करोड़ रुपए देगी.

मेगा ऑक्शन के लिए बेहतर तैयारी की जरूरत

ब्रैंडन मैकुलम ने केकेआर के लिए लाइव सेशन करते हुए कहा कि आपने कई सारे खिलाड़ियों को खो दिया है, ऐसे में आपको मजबूत प्लान बनाने की जरूरत है. सबसे बड़ा नुकसान शुभमन गिल को खोने पर हुआ है. हालांकि, जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है. अब हमें आने वाली मेगा ऑक्शन के लिए बेहतर तैयारी करने की जरूरत है.

