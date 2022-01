Ravindra Jadeja in IPL 2022: आईपीएल में 11वें नंबर पर बैटिंग करेंगे जडेजा? किया ये मजेदार ट्वीट

Ravindra Jadeja in IPL 2022: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की इस बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बल्ले-बल्ले हो गई है. उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा रुपए देते हुए रिटेन किया है. ऐसे में खबरें चल रही हैं कि जडेजा को धोनी की जगह चेन्नई टीम का कप्तान भी बनाया जा सकता है.

इन सभी खबरों के बीच जडेजा अपने एक नए ट्वीट से चर्चाओं में आ गए हैं. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, ''नंबर 8 मेरे लिए बहुत जल्दी है! मुझे 11 पर रखो.'' इस पोस्ट के मायने यह मान सकते हैं कि वे अब आईपीएल में नंबर-11 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं.

फैंस ने दिया मजेदार रिएक्शन

हालांकि, जडेजा ने अपनी पोस्ट में दो हंसने वाली इमोजी भी लगाई हैं. यानी वे इस बात को शायद मजाक में कह रहे हैं, क्योंकि जडेजा स्पिनर के साथ एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने चेन्नई टीम के लिए कई बार मैच जिताऊ पारियां भी खेली हैं. एक फैन ने रिप्लाई करते हुए कहा कि नंबर-8 ही ठीक है. आपको 37 रन बनाने के लिए सिर्फ 6 बॉल चाहिए रहती हैं.

No. 8 is ok. You need just 6 balls to score 37 😀 pic.twitter.com/Mvs3biW03Q