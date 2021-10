कपिल देव पर चढ़ा रणवीर सिंह का रंग, क्रिकेट के मैदान पर दिखाया फैशन वाला टशन!

Kapil Dev: भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्डकप जितवाने वाले कप्तान कपिल देव सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. कपिल देव ने एक विज्ञापन किया है, जिसमें वो बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह अवतार में दिखाई दे रहे हैं. यानी रणवीर सिंह के जैसे अलग-अलग तरह के फैशनेबल कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं.



दरअसल, सोशल मीडिया पर दशहरे के दिन क्रेड कंपनी ने अपना एक नया विज्ञापन जारी किया है. जिसमें कपिल देव नज़र आ रहे हैं, कपिल देव इस विज्ञापन में रणवीर सिंह अवतार में दिखाई पड़ रहे हैं. जहां वो रणवीर सिंह की तरह अलग-अलग तरह के कपड़े पहन रहे हैं, फुल एनर्जी वाले अंदाज़ में दिख रहे हैं.



इस वीडियो में कपिल देव मैदान पर भी रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हुए फील्डिंग कर रहे हैं, चमकीले कपड़ों में बॉलिंग कर रहे हैं, डबल चश्मा पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिख रहे हैं.

may be now internet will shake with this