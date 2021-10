IPL Final: कोलकाता जीते या चेन्नई, फाइनल में बनने जा रहा है ये खास संयोग

IPL Final CSK Vs KKR: आईपीएल 2021 का फाइनल आखिरकार आ ही गया है. शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने-सामने होने जा रही हैं. दोनों ही टीमें पहले भी आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं, लेकिन इस बार का फाइनल कुछ स्पेशल होने जा रहा है.



चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान और कोच की जोड़ी इस बार आईपीएल फाइनल में एक गजब का संयोग बना रही है. वो ये कि दोनों टीमों के कप्तान वर्ल्डकप विजेता हैं, साथ ही दोनों टीमों के कोच न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं.



यानी कोलकाता और चेन्नई में कोई भी टीम जीतती है, उसका विजेता एक वर्ल्डकप विनर कैप्टन और एक कीवी कोच ही होगा.



वर्ल्ड चैम्पियन कप्तान और कीवी कोच



चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो 2011 विश्वकप विजेता टीम के कप्तान रहे हैं. जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग हैं, जो अपने वक्त में न्यूजीलैंड के बेहतरीन कप्तान और बल्लेबाज़ रह चुके हैं.



ऐसा ही कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है, जहां इयॉन मोर्गन टीम की कप्तानी कर रहे हैं. 2019 का वर्ल्डकप जीतने वाली इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मोर्गन ही थे, वहीं कोलकाता की कोच की भूमिका में ब्रैंडन मैकुलम हैं जो न्यूजीलैंड के कप्तान और धमाकेदार ओपनर रह चुके हैं.



यही कारण है कि आईपीएल 2021 के फाइनल की जंग काफी खास होने जा रही है. जिसपर हर किसी की नज़रें टिकी हैं, क्योंकि ये जंग दो वर्ल्ड चैम्पियन कप्तान और दो न्यूजीलैंड के पूर्व धुरंधरों के बीच है.

Just a matter of a few hours before we see them in action. 👊 ⌛️



Are you ready for the #VIVOIPL #Final❓#CSKvKKR pic.twitter.com/rbRA4YhwZp