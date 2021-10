Ind Vs Pak: T20 WC के लिए रवाना हुई PAK टीम, फैंस ने कहा- इंडिया के खिलाफ जीतकर आना वरना...

Ind Vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप के शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है. आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्डकप की शुरुआत होनी है और हर किसी की नज़र 24 अक्टूबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर टिकी है.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने मुल्क से यूएई के लिए रवाना हो गई है, जहां पर वर्ल्डकप खेला जाना है. लेकिन इस मौके पर भी पाकिस्तान के फैंस ने ही अपनी टीम को भारत के खिलाफ होने वाले मैच की याद दिला दी. फैंस ने सीधे कहा है कि भारत के खिलाफ होने वाले मैच को जीतकर ही आना.

क्लिक करें: T20 WC: ‘इस बार हम ही जीतेंगे’, Ind-Pak मैच से पहले बाबर आजम का बयान



दरअसल, पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आज़म ने ट्विटर पर टीम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की. बाबर ने लिखा कि हम यूएई जा रहे हैं, आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे खास है. अपने टीम का साथ दें, हमें सपोर्ट करें, दुआ करें और विश्वास रखें.



बता दें कि बाबर आज़म का ये पहला टी-20 वर्ल्डकप है और वो अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं. बाबर आजम के इस ट्वीट के नीचे पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें बधाई दी, साथ ही भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले को लेकर नसीहत भी दी.



एक यूज़र ने ट्वीट में लिखा कि 24 अक्टूबर वाला मैच जीतकर आना वरना घर नहीं आने देंगे. कुछ यूज़र्स ने लिखा कि हमें बाबर आज़म की कप्तानी में विश्वास है और आप जाएं, अच्छा खेलें. तो कमेंट्स में इंडिया की ओर से भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और कहा कि इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि हमारे पास धोनी और विराट कोहली हैं.

कई ट्विटर यूज़र्स ने तो इस ट्वीट के जवाब में मौका-मौका का एड ही ट्वीट कर दिया और पाकिस्तान को उसका वर्ल्डकप में भारत के खिलाफ रिकॉर्ड याद दिलाया. बता दें कि पाकिस्तान किसी भी वर्ल्डकप में भारत को हरा नहीं पाया है, वो चाहे 50 ओवर का वर्ल्डकप हो या फिर टी-20 वर्ल्डकप.

टी-20 वर्ल्डकप में भारत बनाम पाकिस्तान

2007- भारत जीता

2007- भारत जीता (फाइनल)

2012- भारत जीता

2014- भारत जीता

2016- भारत जीता

🇵🇰👍 Give your best Captain! Believe in your abilities! You've got matchwinners including yourself and so Pakistan is capable of winning #T20WorldCup . The nation stands behind you with all the support and prayers!