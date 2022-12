Kane Williamson: केन विलियमसन ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी, ये दिग्गज बना न्यूजीलैंड का नया कप्तान

केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड टीम की टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है. हालांकि, विलियमसन वनडे और टी20 क्रिकेट में कीवी टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीनों प्रारूपों में खेलने की अपनी इच्छा दोहराई है.

विलियमसन ने कहा, 'टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की कप्तानी करना अविश्वसनीय रूप से विशेष सम्मान है. मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट खेल का शिखर है और मैंने इस प्रारूप में नेतृत्व करने की चुनौतियों का आनंद लिया है. कप्तानी के साथ मैदान पर और बाहर काम का बोझ बढ़ जाता है. करियर के इस पड़ाव पर मुझे लगता है कि इस फैसले के लिए यह सही समय है. न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ विचार-विमर्श के बाद मैंने महसूस किया कि अगले दो वर्षों में दो विश्व कप होने के चलते सीमित ओवरों के प्रारूप में कप्तानी जारी रखना बेहतर होगा.'

साउदी न्यूजीलैंड के नए टेस्ट कप्तान

विलियमसन के कप्तानी छोड़ने के बाद अनुभवी खिलाड़ी टिम साउदी को टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. वहीं टॉम लैथम को उप-कप्तानी का जिम्मा मिला है. साउदी इसी महीने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के जरिए कप्तानी का दायित्व संभाल लेंगे. साउदी ने 346 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और उन्होंने 22 मौकों पर टी20 टीम का नेतृत्व किया है. साउदी न्यूजीलैंड के 31वें टेस्ट कप्तान होंगे.

Kane Williamson will step down as captain of the BLACKCAPS Test side, with Tim Southee to take up the leadership mantle. Tom Latham has been confirmed as Test vice-captain, after previously leading the side in Williamson’s absence. #CricketNation https://t.co/D9rPWUl05d