जसप्रीत बुमराह के खास मैसेज ने बढ़ाया कंगारू क्रिकेटर का हौसला... अब WTC फाइनल में काटेगा गदर

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन ग्रीन की पीठ की सर्जरी से पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के ‘विशेष’ संदेश ने उनका मनोबल बढ़ाया था. ग्रीन को पिछले साल ‘स्ट्रेस फ्रैक्चर’ हुआ था. यह चोट हालांकि 9 से 12 महीनों में स्वाभाविक रूप से ठीक हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अक्टूबर में सर्जरी करवाने का फैसला किया.

ग्रीन ने संवाददाताओं से कहा, ‘जसप्रीत बुमराह ने सर्जरी करवाने से एक रात पहले मुझसे संपर्क किया था. वह उस समय भारतीय टीम के लिए एक टेस्ट मैच खेल रहे थे.’ ग्रीन ने कहा, ‘ऐसी कुछ चीजें वाकई बहुत खास होती हैं और आपको इससे बहुत अच्छा महसूस होता है. उनके जैसे किसी व्यक्ति का साथ मिलना और फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन करते देख कर मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है.’

ग्रीन 2023 आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) का हिस्सा थे. उस समय बुमराह सर्जरी से उबरने के लिए टीम से बाहर थे. वह इस सर्जरी के कारण 2022 टी20 वर्ल्ड कप खेलने से भी चूक गए थे. उन्होंने हालांकि सर्जरी के बाद शानदार वापसी की और भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के बाद पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप चैम्पियन बनाने में अहम योगदान दिया.

बुमराह इसके बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 5 मैचों में 32 विकेट लेकर सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने. 26 साल के ग्रीन को जेसन बेहरेनडॉर्फ इसी तरह की सर्जरी से गुजरने वाले अन्य गेंदबाजों से भी उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली.

ग्रीन ने ‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ के ‘अनप्लेएबल पॉडकास्ट’ को बताया, ‘(ऑपरेशन का) मुख्य कारण हड्डी के कुछ अतिरिक्त भाग को अलग करना था. जाहिर है कि मेरे ‘एल4’ में थोड़ी परेशानी थी और रीढ़ के उस हिस्से पर अतिरिक्त हड्डी विकसित हो गई थी.’

उन्होंने कहा, ‘मझे इस हड्डी के कारण झुकने में भी परेशानी हो रही थी. इस अतिरिक्त हड्डी का दूसरी हड्डियों पर दबाव पड़ा जिससे वहां भी समस्या हो गई.यह पीठ की चोट के मामले में बेहद दुर्लभ है.’

कैमरन ग्रीन को 11 जून से साउथ अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह मिली है. ग्रीन के डब्ल्यूटीसी फाइनल में विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेलने की उम्मीद है. वह ग्लूस्टरशायर के लिए पांच काउंटी क्रिकेट मैचों में तीन शतकों के दम पर टेस्ट टीम में वापसी करने में सफल रहे हैं.

