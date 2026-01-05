scorecardresearch
 
सिडनी में जो रूट का मास्टरक्लास... जड़ दिया एक और टेस्ट शतक, रिकी पोंटिंग की बराबरी पर पहुंचे

जो रूट टेस्ट क्रिकेट में अब तक 41 शतक जड़ चुके हैं, जो ये बताने के लिए काफी कि फिलहाल टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट बल्लेबाज कौन है. रूट ने साल 2021 से जितने टेस्ट शतक लगाए, उतना कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं लगा पाया है.

जो रूट का टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन जारी. (Photo: Getty Images)
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के पांचवें एवं आखिरी मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस टेस्ट मैच दूसरे दिन (5 जनवरी) रूट ने शतकीय पारी खेली. रूट ने 11 चौकों की मदद से 146 गेदों पर अपना शतक पूरा किया है. रूट के टेस्ट करियर का ये 41वां शतक रहा.

जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. रूट ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली. पोंटिंग ने भी टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक जड़े थे. जैक्स कैलिस और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ही इन दोनों से ज्यादा टेस्ट लगा पाए थे. इस फॉर्मेट में कैलिस ने 45 और सचिन ने 51 शतक लगाए. रूट ने बता दिया है कि मौजूदा दौर के वो बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज हैं. एक्टिव बल्लेबाजों में स्टीव स्मिथ (36) और केन विलियमसन (33) तो रूट से काफी पीछे हैं.

पहले दिन का खेल जल्दी समाप्त होने के बाद जो रूट 72 रन बनाकर नाबाद लौटे थे. दूसरे दिन उन्होंने बेहतर गेंदबाजी और असमान उछाल वाली पिच के बावजूद बिना किसी परेशानी के अपनी पारी को आगे बढ़ाया. दूसरे छोर पर हैरी ब्रूक (84), बेन स्टोक्स (0) और जेमी स्मिथ (46) के विकेट गिरे, लेकिन रूट ने संयम बनाए रखा और यादगार पारी खेलने में कामयाब रहे.

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक
51- सचिन तेंदुलकर (भारत)
45- जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)
41- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
41- जो रूट (इंग्लैंड)
38- कुमार संगकारा (श्रीलंका)

यह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जो रूट का दूसरा टेस्ट शतक रहा. ये दोनों शतक उन्होंने मौजूदा सीरीज में बनाए हैं. हैरानी की बात यह है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 14 टेस्ट मैचों में वह एक भी शतक नहीं लगा पाए थे.  2021 से लेकर अब तक रूट टेस्ट क्रिकेट में 24 शतक जड़ चुके हैं. पांच मैचों की एशेज सीरीज में इंग्लैंड फिलहाल 3-1 से पीछे है, लेकिन सिडनी टेस्ट में जीत से टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 में 12 अहम अंक मिल सकते हैं. इंग्लैंड इस समय नौ टीमों की तालिका में सातवें स्थान पर है.

2021 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक शतक
24- जो रूट (इंग्लैंड)
10- स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
10- केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)
10- हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)
10- शुभमन गिल (भारत)

इंग्लैंड के लिए विदेशी एशेज सीरीज में सर्वाधिक शतक (1994-95 से)
3- माइकल वॉन (2002/03)
3- एलिस्टेयर कुक (2010/11)
2- जोनाथन ट्रॉट (2010/11)
2- जो रूट (2025/26)

