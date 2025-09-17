scorecardresearch
 

Asia Cup: ओमान के खिलाफ प्लेइंग11 से OUT होंगे जसप्रीत बुमराह? इस गेंदबाज को मिलेगा मौका

भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 में जगह पक्की कर ली है और अब 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. उनकी जगह अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा को मौका मिल सकता है.

एशिया कप में 19 सितंबर को होना है भारत-ओमान का मैच. (Photo: Getty)
एशिया कप में 19 सितंबर को होना है भारत-ओमान का मैच. (Photo: Getty)

एशिया कप 2025 के ग्रुप-स्टेज के अंतिम मुकाबले में ओमान के खिलाफ टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह को आराम दे सकती है. टीम ये फैसला अपने स्ट्राइक गेंदबाज को सुपर-4 चरण से पहले तरोताज़ा रखने के लिए ले सकती है. दरअसल, भारत ने 9 सितंबर को मेज़बान यूएई को नौ विकेट से हराकर अभियान की शुरुआत की थी और इसके बाद पाकिस्तान को सात विकेट से मात देकर ग्रुप में टॉप स्थान हासिल कर लिया है. ऐसे में 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होने वाला मैच अब केवल औपचारिकता भर रह गया है.

7 दिन में हो सकते हैं 4 मैच

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह को आराम देना एक व्यावहारिक फैसला है क्योंकि भारत यदि फाइनल तक पहुंचता है तो सात दिनों में चार मैच खेलने पड़ सकते हैं. इसलिए बुमराह के वर्कलोड को संभालना प्राथमिकता है.

यह भी पढ़ें: PAK मंत्री ने फिर कराई अपने ही देश की फजीहत! एशिया कप टूर्नामेंट में एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई

शानदार फॉर्म में हैं बुमराह

30 वर्षीय पेसर बुमराह शानदार फॉर्म में हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 28 रन देकर 2 विकेट झटके और भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ते हुए भारत के चौथे सबसे ज़्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. अब तक 72 मैचों में उनके नाम 92 विकेट हैं, औसत 17.67 और इकॉनमी 6.29 रही है.

इस गेंदबाज को मिल सकता है मौका

उनकी जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा में से किसी एक को मौका मिल सकता है. अर्शदीप के लिए यह मैच बेहद अहम होगा क्योंकि उन्हें T20I में 100 विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ एक और विकेट की ज़रूरत है. अगर वे खेलते हैं तो न सिर्फ भारत की गेंदबाज़ी मज़बूत होगी बल्कि उनके करियर का अहम माइलस्टोन भी पूरा होगा.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी के हाथ से एशिया कप की ट्रॉफी भी नहीं लेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी? गंभीर ने सूर्या ब्रिगेड को दिए सख्त निर्देश

ओमान के खिलाफ मिडिल ऑर्डर पर रहेगी नजर

ओमान के खिलाफ मुकाबला भारत के बल्लेबाज़ों को भी क्रीज़ पर ज्यादा समय बिताने का मौका देगा. यूएई और पाकिस्तान पर आसान जीतों की वजह से कई टॉप और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज़ों को पर्याप्त अभ्यास नहीं मिल पाया.

कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 18 रन देकर 3 विकेट लिए और 42 मैचों में कुल 76 विकेट हासिल कर भारत की T20I गेंदबाज़ों की सूची में छठे स्थान पर पहुंच गए. उनका प्रदर्शन भारत को सुपर-4 चरण में मज़बूत विकल्प देगा.
 

