PAK मंत्री ने फिर कराई अपने ही देश की फजीहत! एशिया कप टूर्नामेंट में एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई

एशिया कप क्रिकेट में रेफरी बदलने की मांग को लेकर धमकी देने वाले पाकिस्तान को आईसीसी ने झटका दे दिया है. अब पाकिस्तान की हालत इधर कुआं दूसरी तरफ खाईं वाली हो चुकी है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्रिकेट मैच में भी भारत से हारा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. उसकी पैंतरेबाजी न तो खेल के मैदान में चल रही है और न ही उसके बाहर.

भारत से करारी हार पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी को हटाने की मांग रखी थी. धमकी भी दे डाली कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एशिया कप नहीं खेलेगा. लेकिन ICC ने इससे इनकार कर दिया. अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है. उसे फैसला करना है कि कल बुधवार का मैच खेलना है या नहीं. वो चाहे खेले या फिर एशिया कप का बहिष्कार करे, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी की वजह से पड़ोसी मुल्क की फजीहत होनी तय है.

नकवी ने ही पत्र लिखकर टूर्नामेंट बहिष्कार की दी थी धमकी

रविवार को भारत से हार के बाद पाकिस्तान बौखला गया. PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आनन-फानन में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ़्ट को एशिया कप के बाकी के मुकाबलों से तुरंत हटाने की मांग कर डाली. इतना ही नहीं, अपने पत्र में एशिया कप का बहिष्कार करने तक की धमकी दे दी. सोमवार को ICC में मैच रेफरी के खिलाफ PCB ने बाकायदा इसकी शिकायत दर्ज करवाई और मंगलवार को ICC ने PCB की मांग को खारिज कर दिया. ICC के इस कदम से पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं.

कारण, ऑपरेशन सिंदूर में अपने आका फील्ड चीफ मार्शल की हार छिपाने के लिए अपने देश पाकिस्तान की ही भद्द पिटवाने वाले मंत्री मोहसिन नकवी ने एक बार फिर ऐसा ही कारनामा कर दिया है. तब मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाहताला से सीधे मदद का दावा कर अपनी ही सरकार की फजीहत करवाई थी. अब उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर अपने ही देश को इस कदर फंसा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान का जलील होना तय है.

मोहसिन नकवी की वजह से फंस गया पाकिस्तान!

मोहसिन नकवी की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है. पाकिस्तान के लोग उनकी टीम का प्रदर्शन देखकर हैरान है. हकीकत सबको पता चल गई है. ऐसे में अगर पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करता है, पैसे का नुकसान तो होगा ही, साथ ही ये कहा जाएगा कि हार के डर से पाकिस्तानी टीम भाग खड़ी हुई. वहीं अगर वह मैच खेलता है तो झूठे दावे कि फिर से पोल खुल जाएगी और पाकिस्तान एक बार फिर अपनी गीदड़भभकी से पीछे हट जाएगा. साथ ही अगर पाकिस्तान कल होने वाला मैच नहीं खेलता है तो अंकों के हिसाब से भी बाहर हो जाएगा.

हालांकि अभी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कल बुधवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी है. अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो इसे मैच खेलने का संकेत माना जाता, लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करके खेले जाने वाले मैच पर सस्पेंस बढ़ा दिया है.

