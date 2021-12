India Under-19 Team: अंडर-19 टीम में हुआ J-K के युवा क्रिकेटर का सिलेक्शन, LG मनोज सिन्हा ने दी बधाई

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के युवा क्रिकेटर अमान जारी प्रदेश के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं. अमान जारी को दुबई में खेली जाने वाली 4 देशों की अंडर-19 क्रिकेट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है.

अमान जारी राजौरी जिले के रहने वाले हैं. यह 4 देशों का टूर्नामेंट दुबई में अगले महीने से खेला जाएगा. अमान जारी 11वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और उन्होंने पंजाब में इरफान पठान क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है.

अमान जारी अपने जिले राजौरी से निकलने वाले पहले युवा क्रिकेटर हैं. अमान जारी ने अपने चयन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने दुबई जा रहा हूं. भारतीय टीम की जर्सी पहनना मेरे लिए गर्व की बात है'.

J&K: Rajouri's Amaan Zari selected in under-19 Indian cricket team for 4-Nations Cup to be played in Dubai



"Ever since I started playing cricket at the age of 12, it was my dream to wear this jersey & to play for India. Today, this dream has come true," Zari said on Tuesday pic.twitter.com/00m3crQjIR