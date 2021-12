Ashes Test Series: कोरोना पॉजिटिव पाए गए ये दिग्गज, टालनी पड़ी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट

Ashes Test Series: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर माइकल वॉन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. 8 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रही बहुचर्चित एशेज़ टेस्ट सीरीज़ की कमेंट्री करने वाली टीम में माइकल वॉन का भी नाम है. अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद माइकल वॉन का ऑस्ट्रेलिया जाना कुछ दिनों के लिए टल गया है.



इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मुझे मेरी ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट अगले हफ्ते तक टालनी पड़ी, क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. ये काफी निराशाजनक है. हालांकि, इस बहाने में ब्रिस्बेन में होने वाली बारिश से बच सकूंगा.

I've had to delay my flight to Australia until next week because of a positive Covid test, which is frustrating. But at least I'll avoid the rain in Brisbane for a few days! And I'll be no more under cooked than both teams when I get there.!! #Ashes