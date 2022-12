Ishan Kishan: टीम इंडिया को मिला चौथा दोहरा शतकवीर, सचिन-सहवाग-रोहित के बाद ईशान किशन की डबल सेंचुरी

बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने इतिहास रच दिया है. ईशान किशन ने यहां दोहरा शतक जड़ दिया और बांग्लादेशी बॉलिंग के परखच्चे उड़ा दिए. ईशान किशन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

ईशान किशन ने 126 बॉल में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने 23 चौके और 9 छक्के जमाए. ईशान ने करीब 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस ऐतिहासिक पारी में ईशान किशन ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

दोहरा शतक जड़ने के कुछ देर बाद ही ईशान किशन आउट हो गए और उनकी पारी 210 के स्कोर पर खत्म हुई. ईशान ने 131 बॉल में 210 रन बनाए, जिसमें 24 चौके, 10 छक्के शामिल रहे. वनडे क्रिकेट में भारत के लिए वह किसी एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गए हैं.

𝟐𝟎𝟎 𝐑𝐔𝐍𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐈𝐒𝐇𝐀𝐍 𝐊𝐈𝐒𝐇𝐀𝐍 🔥🔥



𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐡𝐮𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐞𝐧.



