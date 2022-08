KL Rahul Ishan Kishan: राष्ट्रगान के समय ईशान किशन पर मधुमक्खी का हमला, केएल राहुल की इस हरकत ने फैन्स का दिल जीता

KL Rahul Ishan Kishan: भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 10 विकेट से हरा दिया है. यह मुकाबला गुरुवार (18 अगस्त) को हरारे में खेला गया था. इसी के साथ टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

पहले मुकाबले में राष्ट्रगान के दौरान भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल और ईशान किशन के साथ कुछ ऐसे वाकये हुए, जिसने उन्हें ट्रेंड में ला दिया है. राहुल ने तो एक ऐसा काम किया, जिससे लोग उनके फैन हो गए. भारतीय यूजर्स ने कहा कि हमें राहुल पर गर्व है. वहीं, विकेटकीपर बैटर ईशान किशन के साथ राष्ट्रगान के समय ऐसा वाकया हुआ, जिससे लोग उनके मजे लेने लगे.

केएल राहुल ने इस तरह फैन्स का दिल जीता

दरअसल, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले से ठीक पहले दोनों टीमें नेशनल एंथम के लिए लाइन में खड़ी थीं. इसी दौरान पहले जिम्बाब्वे का नेशनल एंथम बजा. इसी दौरान केएल राहुल को च्विंगम खाते देखा गया. तभी राहुल ने भारतीय नेशनल एंथम से पहले च्विंगम कों निकालकर फेंक दिया.

यह वाकया कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. इस पर लोगों ने केएल राहुल की जमकर तारीफ की और कहा कि हमें राहुल पर गर्व है.

KL Rahul took out the Chewing Gum from his Mouth before National Anthem 🇮🇳❤️



Proud of You @klrahul ❤️‍🔥#INDvsZIM | #CricketTwitter pic.twitter.com/erBYx16auA