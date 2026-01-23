scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईशान किशन ने तूफानी पारी खेलकर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले पहले भारतीय

ईशान किशन दो साल बाद भारतीय टीम में लौटे. नागपुर टी20 मैच में ईशान कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन रायपुर के मैदान पर उन्होंने बल्ले से गदर काट दिया. ईशान ने पावरप्ले में कीवी गेंदबाजों को जमकर धोया.

Advertisement
X
ईशान किशन ने रायपुर टी20 में कमाल का प्रदर्शन किया. (Photo: BCCI)
ईशान किशन ने रायपुर टी20 में कमाल का प्रदर्शन किया. (Photo: BCCI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ईशान किशन का जलवा देखने को मिला. रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मैच में ईशान ने ताबड़तोड़ पारी खेली. ईशान ने 11 चौके और चार छक्के की मदद से 32 गेंदों पर 76 रनों का योगदान दिया. ईशान के टी20 इंटरनेशनल करियर की यह सातवीं फिफ्टी रही. ईशान को ईश सोढ़ी ने मैट हेनरी के हाथों कैच आउट कराया. ईशान के अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी नाबाद 82 रन बनाए. ईशान-सूर्या की धांसू पारियों के दम पर भारत ने इस मैच में सात विकेट से जीत हासिल की.

देखा जाए तो ईशान किशन ने पावरप्ले में ही 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. कुल मिलाकर ईशान ने पावरप्ले में 23 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन बनाए. पावरप्ले में किसी भारतीय बल्लेबाज की ओर से बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा. इस मामले में अभिषेक शर्मा पहले नंबर पर हैं. अभिषेक ने साल 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ पावरप्ले में 21 बॉल पर 58 रन बनाए थे.

देखा जाए तो ईशान किशन ऐसे पहले भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल तीसरे या उससे निचले क्रम पर बैटिंग करते हुए पावरप्ले में अर्धशतक लगाया. साथ ही ईशान किशन फुल मेम्बर टीम्स की ओर से पावरप्ले में अर्धशतक बनाने वाले तीसरे गैर ओपनर बैटर भी बन गए हैं.

Advertisement

पावरप्ले में 50+ स्कोर बनाने वाले गैर ओपन बैटर (एफएम टीम्स):
60(27) डियोन मायर्स बनाम रवांडा नैरोबी 2024,
56(23) ईशान किशन बनाम न्यूजीलैंड रायपुर 2026
51(29) जोश इंग्लिस बनाम वेस्टइंडीज बासेटेरे 2025,

सम्बंधित ख़बरें

Jasprit Bumrah not playing in Nagpur T20I
बुमराह क्यों हुए रायपुर T20 से बाहर? कहीं फ‍िटनेस तो समस्या नहीं... जानें असली वजह
BCB vs ICC: T20 World Cup Venue Dispute DRC तक पहुंचा
India's star batters Ishan Kishan (C) and Suryakumar Yadav in this frame. (Getty)
रायपुर टी20 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, सूर्या-ईशान ने कीवी गेंदबाजों को धो डाला
Bangladesh T20 WC Boycott: India को नुकसान, जानें...
Sarfaraz Khan
19 चौके, 9 छक्के... सरफराज ने रणजी में किया धुआं-धुआं, सिराज भी नहीं रोक पाए

भारतीय टीम ने इस मैच के दौरान पावरप्ले में 2 विकेट पर 75 रन बनाए. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर. टी20 वर्ल्ड कप 2007 के दौरान भारतीय टीम ने जोहानिसबर्ग के मैदान पर इस टीम के खिलाफ पावरप्ले में 76/1 का स्कोर बनाया था. वो रिकॉर्ड अब भी बरकरार है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: डेवोन कॉन्वे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जकारी फाउलकेस, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement