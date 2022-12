Ishan Kishan Double Century: '300 रन भी बना सकता था', डबल सेंचुरी के बाद ईशान किशन का बड़ा बयान

Ishan Kishan Double Century: बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव वनडे में चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की जगह स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका मिला था. इसका उन्होंने जबरदस्त फायदा उठाया और वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी जड़ दी. ईशान वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय भी बन गए हैं.

मगर अपनी पारी के बाद ईशान किशन का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाने की बात कह डाली है. ईशान ने कहा कि जब वह आउट हुए थे, तब करीब 15 ओवर का खेल और बाकी था. ऐसे में यदि वह आउट नहीं होते, तो वह 300 रन भी बना सकते थे.

ईशान सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले प्लेयर बने

मैच में ईशान ने 131 बॉल पर 210 रन बनाए. जिसमें 24 चौके, 10 छक्के शामिल रहे. उन्होंने 126 बॉल में अपना दोहरा शतक पूरा किया. उनका स्ट्राइक रेट करीब 160 का रहा था. ईशान सबसे तेज दोहरा शतक जमाने वाले प्लेयर बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 134 बॉल पर दोहरा शतक जमाया था.

ईशान वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जमाने वाले चौथे भारतीय बने हैं. इससे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. रोहित ने करियर में तीन बार दोहरा शतक जमाया है. हाइएस्ट 264 रनों का स्कोर भी रोहित के ही नाम है.

'सौभाग्यशाली हूं, जो लीजेंड्स के साथ मेरा नाम है'

मैच में डबल सेंचुरी लगाने वाले ईशान किशन ने पारी के बाद कहा, 'बैटिंग के लिए यह विकेट काफी शानदार थी. मेरा इरादा साफ था कि यदि बॉल मेरे पास आती है, तो मैं उसे खेलूंगा.' इसी बीच एंकर ने पूछा कि डबल सेंचुरी की लिस्ट में ईशान का नाम क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ जुड़ गया है.

"𝐅𝐞𝐞𝐥 𝐛𝐥𝐞𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐦𝐲 𝐧𝐚𝐦𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐝-𝐨𝐮𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐬" 😇



