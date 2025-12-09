scorecardresearch
 
IPL नीलामी में डिकॉक की सरप्राइज एंट्री, ग्रीन पहले सेट का हिस्सा, 350 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 40 खिलाड़ी अधिकतम 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर हैं. भारतीयों में सिर्फ वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई इस श्रेणी में शामिल हैं.

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कुल 350 खिलाड़ी शामिल होंगे, जो 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. इन में से 40 खिलाड़ियों ने खुद को अधिकतम 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर रजिस्टर किया है. भारतीय खिलाड़ियों में सिर्फ वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई ही इस कैटेगरी में हैं.

कैमरन ग्रीन, जिन्हें ऑक्शन का सबसे महंगा खरीद माना जा रहा है, ने खुद को बैटर के तौर पर दर्ज किया है और वह पहले सेट में दिखाई देंगे. वहीं क्विंटन डिकॉक, दुनिथ वेलालगे और जॉर्ज लिन्डे, जो पहले लॉन्गलिस्ट में नहीं थे, उन्हें फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है. कुल मिलाकर 35 नए खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों के अनुरोध पर जोड़ा गया है.

हाल ही में वनडे में संन्यास से वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज डिकॉक का आधार मूल्य एक करोड़ रुपये है. इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. स्मिथ आखिरी बार 2021 में आईपीएल में खेले थे.

350 शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों में 240 भारतीय और 110 विदेशी हैं.

आईपीएल की एक विज्ञप्ति के अनुसार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसे बाद में घटाकर 1005 कर दिया गया था. इन खिलाड़ियों में से ही अंतिम 350 खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की गई है.

नीलामी में खिलाड़ियों के पहले सेट में पृथ्वी शॉ और सरफराज खान शामिल हैं. इन दोनों ने अपना आधार मूल्य 75 लाख रुपये रखा है.

साझा की गई सूची में दो आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन और जेक फ्रेजर मैकगर्क के अलावा न्यूजीलैंड और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे और दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर भी शामिल हैं. इनमें से प्रत्येक का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपये है.

आईपीएल ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज किया है, 2 करोड़ रुपये के आधार मूल्य के साथ पेश होंगे.

ऑक्शन की शुरुआत कैप्ड खिलाड़ियों के पूर्ण राउंड से होगी- बैटर्स, ऑलराउंडर्स, विकेटकीपर-बैटर्स, तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज. इसके बाद अनकैप्ड खिलाड़ियों का पूरा राउंड होगा. प्लेयर नंबर 70 के बाद एक्सेलेरेटेड प्रोसेस शुरू होगा.

कुल 77 स्लॉट इस ऑक्शन में भरे जाने हैं, जिनमें 31 विदेशी स्लॉट शामिल हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे बड़ा पर्स है- 64.30 करोड़ रुपये, और उनके पास भरने के लिए 13 स्लॉट बचे हैं, जिनमें 6 विदेशी स्लॉट भी शामिल हैं.

