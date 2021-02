कृष्णप्पा गौतम बने IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, CSK ने 9.25 में खरीदा

कृष्णप्पा गौतम का नाम आईपीएल के इतिहास में दर्ज हो गया है. वो सबसे ज्यादा कीमत में बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी हो गए हैं. कृष्णप्पा गौतम को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपये की तगड़ी बोली लगाकर अपने साथ जोड़ लिया है. उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपये था. कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बीच उन्हें खरीदने के लिए होड़ मची थी.

केकेआर ने कृष्णप्पा के लिए एक करोड़ की बोली लगाई, लेकिन हैदराबाद उनसे आगे निकल गया और कृष्णप्पा के लिए पांच करोड़ रुपये तक की बोली लगा दी. इसके बाद सुपर किंग्स भी बोली में कूदी और उसने 9.25 करोड़ रुपये की बोली लगाकर आलराउंडर कृष्णप्पा को अपने साथ जोड़ लिया.

Welcome to the #SuperFam @gowthamyadav88, Bowl us over with #Yellove! #WhistlePodu #SuperAuction 🦁💛 pic.twitter.com/z238P0rKWP