IPL Auction: 6 फीट 8 इंच के इस गेंदबाज पर RCB मेहरबान, लगाए 15 करोड़

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन पहली बार आईपीएल के ऑक्शन में उतरे और उनको खरीदने के लिए होड़ मच गई. न्यूजीलैंड के इस 6 फीट 8 इंच के गेंदबाज को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 15 करोड़ में खरीदा. काइल जेमिसन का बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपये था. इस खिलाड़ी पर पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिलचस्पी दिखाई, अंत में आरसीबी ने बाजी मारी.

काइल जेमिसन ने भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था. उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों का खासा परेशान किया था. ये बात RCB के कप्तान विराट कोहली के जेहन में होगी, तभी फ्रेंचाइजी ने उनपर दांव लगाया है. जेमिसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने लंबाई के लिए भी जाने जाते हैं. जेमिसन का कद 6 फीट 8 इंच है और वो इसी वजह से अतिरिक्त उछाल पाते हैं. बल्लेबाजी में वो लोअर ऑर्डर में खेलते हुए हिटिंग भी करते हैं.

