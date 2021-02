IPL Auction का हिस्सा बने शाहरुख के बेटे आर्यन-जूही चावला की बेटी, तस्वीरें वायरल

आईपीएल 2021 के ऑक्शन गुरूवार को चेन्नई में हुए. इस ऑक्शन इवेंट में शाहरुख खान और जूही चावला की टीम केकेआर की बेटिंग के लिए दोनों बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे पहुंचे. पिता शाहरुख खान की गैर-मौजूदगी में आर्यन खान ने उनकी जगह ली. आर्यन को जूही चावला के पति जय मेहता और बेटी जाह्नवी के साथ बैठे हुए देखा गया. दोनों ने नीलामी से पहले की ब्रीफिंग में हिस्सा लिया.

आर्यन खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं. आर्यन खान केकेआर के शुरुआत से ही फॉलोअर रहे हैं. ऐसे में टीम के सह-मालिक जय मेहता के साथ उन्हें बैठे हुए देख फैंस काफी खुश हो गए हैं. पिछले साल आर्यन खान को केकेआर के मैचों में स्टैंड में बैठे देखा गया था. आईपीएल के ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट से आर्यन खान की फोटोज शेयर की गई हैं.

फैंस आर्यन को देखकर बेहद खुश हो गए हैं और उनकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स आर्यन खान के लुक की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उनको पिता की जगह लेते देख गर्व महसूस कर रहे हैं. आर्यन और जाह्नवी को लेकर जूही चावला ने भी ट्वीट किया है. देखें आर्यन से जुड़े ट्वीट्स यहां-

📸📸 Snapshots from the 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ VIVO IPL Player Auction Briefing here in Chennai. #IPLAuction pic.twitter.com/U41oDD2bfp — IndianPremierLeague (@IPL) February 17, 2021

So happy to see both the KKR kids, Aryan and Jahnavi at the Auction table .. 🙏😇💜💜💜

@iamsrk @KKRiders pic.twitter.com/Hb2G7ZLqeF — Juhi Chawla (@iam_juhi) February 18, 2021

Wallah... That's our Handsome Son @iamsrk 🥺 pic.twitter.com/7F2QBS4NXv — ♡ Sнαн ᏦᎥ Ᏸ𝐢ω𝐢 ♡ 𝒂 𝒇𝒂𝒏 ღ (@JacyKhan) February 17, 2021

Shah Rukh Khan & Juhi Chawla ~ available both in large or medium size ♥️ @iamsrk The way you two had formed a partnership out of friendship, seeing the babies now so actively taking the responsibilities, gives a wholesome feel! @iam_juhi 🤗#IPLAuction2021 #AryanKhan #KKR pic.twitter.com/DDqMr74vG1 — ♡ Sнαн ᏦᎥ Ᏸ𝐢ω𝐢 ♡ 𝒂 𝒇𝒂𝒏 ღ (@JacyKhan) February 18, 2021

So good to see #AryanKhan at #IPLAuction2021.... He is freaking exact like ditto ditto copy of @iamsrk.... 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J0ANRhY4sx — ❤️Sheeba Desai❤️ (@sheeba_desai) February 18, 2021

बता दें कि शाहरुख खान, कोलकाता नाईट राइडर्स टीम के मालिक हैं और जूही चावला और उनके पति जय मेहता इस टीम के सह-मालिक हैं. शाहरुख और उनके परिवार को अक्सर आईपीएल मैचों में देखा जाता है. पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल का आयोजन UAE में किया गया था. ऐसे में शाहरुख खान परिवार संग अपनी टीम का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे.

शाहरुख खान और जूही चावला के अलावा प्रीति जिंटा भी आईपीएल का हिस्सा रही हैं. वह टीम किंग्स एलेवेन पंजाब की मालकिन हैं. शाहरुख, प्रीति और जूही साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही इससे जुड़े रहे हैं. इस साल आईपीएल का 14वां सीजन आयोजित होने जा रहा है. यह भारत में ही खेला जाएगा. इस साल आईपीएल के ऑक्शन में 292 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इसमें से 164 भारतीय और 125 विदेशी हैं.