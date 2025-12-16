scorecardresearch
 
IPL ऑक्शन में 19 नए खिलाड़ियों की अचानक एंट्री, मलेशिया का स्टार ऑलराउंडर भी शामिल

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात होने वाली है. ऑक्शन में 77 प्लेयर्स खरीदे जा सकेंगे. मलेशिया के अनुभवी ऑलराउंडर वीरनदीप सिंह को भी ऑक्शन लिस्ट में जगह मिली है.

आईपीएल का मिनी ऑक्शन अबू धाबी में है. (Photo: Instagram/viran_23)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में अब 350 की बजाय 369 खिलाड़ियों पर बोली लेगेगी. क्रिकबज की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है. फाइनल लिस्ट मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में होने वाली आईपीएल नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी टीम्स को भेजी गई है.

वैसे मिनी नीलामी में अधिकतम 77 खिलाड़ी ही खरीदे जा सकते हैं और यह संख्या भी तभी पूरी होगी, जब सभी फ्रेंचाइज़ी टीम्स अपने-अपने 25 खिलाड़ियों के स्क्वॉड को पूरा करें, जो आमतौर पर कम ही होता है. जिन खिलाड़ियों को ऑक्शन लिस्ट में जोड़ा गया है, उसमें स्टार सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन का नाम भी है. अभिमन्यु का नाम नंबर-360 पर दर्ज है. मलेशिया के ऑलराउंडर वीरनदीप सिंह भी ऑक्शन लिस्ट का हिस्सा बने हैं. वीरनदीप ने मलेशिया के लिए 111 टी20 इंटरनेशनल मैचों मे ं3180 रन बनाने के अलावा 109 विकेट झटके हैं.

यह भी पढ़ें: IPL-2026 महासंग्राम की डेट्स आईं, PSL से फिर टकराव- ऑक्शन में KKR-CSK के मोटे पर्स पर नजरें

इन दोनों के अलावा जिन खिलाड़ियों को नीलामी रजिस्टर में शामिल किया गया है- उनमें मणि शंकर मुरा सिंह, चामा मिलिंद, केएल श्रीजीत, ईथन बॉश (साउथ अफ्रीका), क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), स्वास्तिक चिकारा, राहुल राज नामला, विराट सिंह, त्रिपुरेश सिंह, काइल वेरेने (साउथ अफ्रीका), ब्लेसिंग मुजाराबानी (जिम्बाब्वे), बेन सियर्स (न्यूजीलैंड), राजेश मोहंती, स्वास्तिक समल, सारांश जैन, सूरज संगराजू और तन्मय अग्रवाल शामिल हैं.

आईपीएल नीलामी से पहले खिलाड़ियों के नाम आखिरी समय पर जुड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार संख्या काफी ज्यादा है. एक फ्रेंचाइजी टीम के अधिकारी ने कहा,'इतनी बड़ी संख्या में नए नाम पहले कभी नहीं जोड़े गए.' इसी बीच भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने फ्रेंचाइजी टीम्स को यह भी जानकारी दी है कि ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी टूर्नामेंट के ज्यादातर हिस्से के लिए उपलब्ध रहेंगे.

बांग्लादेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर कुछ अनिश्चितता थी, जो अब क्लियर हो चुका है. बांग्लादेशी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के चलते अप्रैल महीने में थोड़े समय के लिए अनुपलब्ध रह सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता सीमित रहेगी. इनमें जोश इंगलिस (ऑस्ट्रेलिया), एश्टन एगर (ऑस्ट्रेलिया), विलियम सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया), एडम मिल्ने (न्यूजीलैंड) और रिली रोसो (साउथ अफ्रीका) शामिल हैं.

---- समाप्त ----
