IPL-2026 महासंग्राम की डेट्स आईं, PSL से फिर टकराव- ऑक्शन में KKR-CSK के मोटे पर्स पर नजरें

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का आयोजन 26 मार्च से 31 मई के बीच किया जाएगा. यह टूर्नामेंट हाल के वर्षों की तरह लगभग उसी समय-सीमा में खेला जाएगा. हालांकि बीसीसीआई (BCCI) ने अभी तक पूरे मुकाबलों का शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन 19वां सीजन पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के करीब तीन हफ्ते बाद शुरू होगा.
टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाना है. इसके बाद IPL 2026 की शुरुआत होगी और यह टूर्नामेंट करीब दो महीने से थोड़ा ज्यादा समय तक चलेगा.
इस शेड्यूल का एक बड़ा असर यह भी होगा कि लगातार दूसरे साल IPL और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की तारीखें टकराएंगी. PSL 2026 का आयोजन 26 मार्च से 3 मई के बीच प्रस्तावित है, यानी दोनों लीग्स एक ही समय पर चलेंगी.
इस बीच IPL फ्रेंचाइजियों ने नवंबर के मध्य में अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी थी. अब सभी टीमें 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले IPL 2026 ऑक्शन की तैयारियों में जुटी हैं. इस नीलामी के लिए कुल 369 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.
ऑक्शन में कुल 77 स्लॉट उपलब्ध हैं, जिनमें 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए रखे गए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पास सबसे ज्यादा 13 खाली स्लॉट हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के पास 10 स्लॉट खाली हैं.
पर्स की बात करें तो ट्रेड और रिटेंशन के बाद KKR के पास सबसे बड़ा बजट बचा है. कोलकाता के पास 64.30 करोड़ रुपये (लगभग 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर) उपलब्ध हैं. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का नंबर आता है, जिनके पास 43.40 करोड़ रुपये (लगभग 4.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का पर्स है.
गौरतलब है कि IPL 2025 का फाइनल 3 जून को खेला गया था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को छह रनों से हराकर अपना पहला IPL खिताब जीता था. यह मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया था.