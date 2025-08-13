IPL 2026: संजू सैमसन हुए CSK में ट्रेड? बदले में राजस्थान रॉयल्स में होगी रवींद्र जडेजा या ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री... चर्चाएं हुईं तेज

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को लेकर IPL (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) 2026 में इस समय खूब चर्चा हो रही है कि क्या उन्हें पहले ही ट्रेड कर दिया गया है? या राजस्थान रॉयल्स किसी डील के करीब है. पर, अभी तक कुछ पक्का नहीं है, लेकिन अफवाहें लगातार चल रही हैं.

Cricbuzz के मुताब‍िक- सैमसन ने खुद ट्रेड या रिलीज होने की मांग की है. इसके बाद पता चला कि राजस्थान रॉयल्स ने कई फ्रेंचाइजियों से संपर्क किया है और पूछा है कि क्या वो संजू सैमसन को लेना चाहेंगे. टीम के मालिक मनोज बदले खुद इन बातचीत में शामिल हैं.

खबर है कि बदले में कुछ खिलाड़ियों के नाम भी सुझाए हैं जिन्हें सैमसन के बदले लिया जा सकता है. चर्चा ये भी है कि शायद रॉयल्स किसी टीम से डील के करीब हैं या कर चुके हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ ट्रेड की अफवाहें भी जोर पकड़ रही थीं, लेकिन बताया जा रहा है कि रॉयल्स ने रवींद्र जडेजा या ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को मांगा है, जिसे CSK देने के लिए तैयार नहीं है.

शिवम दुबे का नाम भी आया था, लेकिन CSK उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहती. फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सैमसन का चेन्नई जाना मुश्किल है, जब तक कि कोई बड़ी डील या नीलामी में खरीद ना हो.नीलामी में उनका नाम आएगा या नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कई टीमों के साथ ट्रेड की बातचीत चल रही है. ऐसे में कोई और टीम भी उन्हें ले सकती है.

क्या सैमसन राजस्थान रॉयल्स में बने रहेंगे?

ऐसा हो सकता है कि सैमसन राजस्थान रॉयल्स में ही बने रहें, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ अनुरोध कर सकता है, अंतिम फैसला फ्रेंचाइजी का होता है. बताया गया है कि सैमसन और RR मैनेजमेंट के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, जिनमें से एक था जोस बटलर को रिलीज करने का फैसला था. सैमसन ने इसे लेकर पहले भी अपनी भावनाएं जाहिर की थीं, लेकिन हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने RR की जमकर तारीफ भी की और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की प्रशंसा की. कुल मिलाकर, अगर सही डील नहीं हुई तो सैमसन के RR में ही रहने की संभावना है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होना मुश्किल माना जा रहा है.



सैमसन ने पिछले आईपीएल सीज़न से पहले स्टार स्पोर्ट्स से कहा था- बटलर को जाने देना मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फैसलों में से एक रहा है, इंग्लैंड सीरीज के दौरान मैंने डिनर पर उससे कहा था कि मैं अभी भी इससे उबर नहीं पाया हूं. अगर मैं आईपीएल में एक चीज बदल सकता, तो मैं हर तीन साल में खिलाड़ियों को रिलीज़ करने के नियम को बदल देता. RR ने इसके बजाय शिमरोन हेटमायर को रिटेन करने का फैसला किया था.

IPL नीलामी के नियम क्या कहते हैं?

आईपीएल में एक बार कोई खिलाड़ी किसी टीम से रिटेन या नीलामी के जरिए जुड़ता है तो वह उस टीम से तीन साल के लिए अनुबंधित होता है. ऐसे में यह फैसला खिलाड़ी नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी ही करती है कि उसे रिलीज करना है या नहीं. कानूनी रूप से सैमसन अभी भी 2027 सीजन तक राजस्थान रॉयल्स के साथ बंधे हैं.

