VIDEO: संजू सैमसन ने पहली बार पहनी CSK की जर्सी, दिखा 'थलाइवा' जैसा SWAG

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अलग अंदाज में संजू सैमसन का स्वागत किया. राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान सैमसन इस वीडियो में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहने हुए नजर आए.

ध्यान रहे सैमसन को पांच बार की आईपीएल चैम्प‍ियन चेन्नई ने सैम करन और रवींद्र जडेजा की जगह ट्रेड किया. इस वीडियो में सैमसन को मलयाली एक्टर बास‍िल जोसेफ ने इंट्रोड्यूस किया.

बास‍िल संजू के खास दोस्त भी हैं. वीडियो में संजू का एक जगह रजनीकांत (थलाइवा) का फोटो दिखाया गया. वहीं वीड‍ियो के अंत में उनका बड़ा रजनीकांत जैसा ही बड़ा होर्ड‍िंग भी दिखाया गया.



सैमसन की बात की जाए तो उनका आईपीएल में रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 172 पार‍ियों में 4704 रन बनाए हैं. इसमें 3 शतक, 26 अर्धशतक शामिल हैं. संजू का स्ट्राइक रेट 139 के करीब है. वहीं उनहोंने 379 बाउंड्री और 219 छक्के भी जड़े हैं.

ध्यान रहे सैमसन के राजस्थान से हटने से पहले राहुल द्रव‍िड़ ने भी टीम का हेड कोच का पद छोड़ा था. इसके बाद उनकी जगह टीम ने श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा को टीम का हेड कोच नियुक्त किया था.

