VIDEO: संजू सैमसन ने पहली बार पहनी CSK की जर्सी, दिखा 'थलाइवा' जैसा SWAG

संजू सैमसन पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की जर्सी पहने हुए नजर आए. फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 नीलामी से पहले विशेष वीडियो जारी किया.

संजू सैमसन IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते दिखेंगे (Photo: X/@ChennaiIPL)
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अलग अंदाज में संजू सैमसन का स्वागत किया.  राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान सैमसन इस वीडियो में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहने हुए नजर आए. 

ध्यान रहे सैमसन को पांच बार की आईपीएल चैम्प‍ियन चेन्नई ने सैम करन और रवींद्र जडेजा की जगह ट्रेड किया. इस वीडियो में सैमसन को मलयाली एक्टर बास‍िल जोसेफ ने इंट्रोड्यूस किया.
यह भी पढ़ें: IPL 2026: संजू सैमसन के आने से धोनी का बदलेगा रोल... माही को लेकर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी

बास‍िल संजू के खास दोस्त भी हैं. वीडियो में संजू का एक जगह रजनीकांत (थलाइवा) का फोटो दिखाया गया. वहीं वीड‍ियो के अंत में उनका बड़ा रजनीकांत जैसा ही बड़ा होर्ड‍िंग भी दिखाया गया. 

यह भी पढ़ें: रवींद्र जडेजा को CSK ने क्यों छोड़ा, संजू सैमसन को क्यों खरीदा? ये है अंदर की असली कहानी

सैमसन की बात की जाए तो उनका आईपीएल में रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने 172 पार‍ियों में 4704 रन बनाए हैं. इसमें 3 शतक, 26 अर्धशतक शामिल हैं. संजू का स्ट्राइक रेट 139 के करीब है. वहीं उनहोंने 379 बाउंड्री और 219 छक्के भी जड़े हैं. 

यह भी पढ़ें: 'संजू टूट चुका था, बीच IPL उसने टीम छोड़ने...', राजस्थान के मालिक ने सुनाया पुराना किस्सा

ध्यान रहे सैमसन के राजस्थान से हटने से पहले राहुल द्रव‍िड़ ने भी टीम का हेड कोच का पद छोड़ा था. इसके बाद उनकी जगह टीम ने श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा को टीम का हेड कोच नियुक्त किया था. 

