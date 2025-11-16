scorecardresearch
 

'संजू टूट चुका था, बीच IPL उसने टीम छोड़ने...', राजस्थान के मालिक ने सुनाया पुराना किस्सा

संजू सैमसन ने IPL 2025 के दौरान पहली बार RR छोड़ने की इच्छा जताई थी. कमजोर सीज़न, चोटें और टीम के खराब प्रदर्शन ने उन्हें भावनात्मक रूप से थका दिया था. RR मालिक मनोज बडाले के अनुसार, संजू ने ईमानदारी से बताया कि उन्हें अपने IPL करियर के लिए नया अध्याय चाहिए.

राजस्थान रॉयल्स से अलग हुए संजू सैमसन, अब सीएसके का हिस्सा होंगे (Photo: ITG)
राजस्थान रॉयल्स (RR) के मालिक मनोज बडाले ने खुलासा किया है कि संजू सैमसन ने पहली बार IPL 2025 के बीच में ही फ्रेंचाइज़ी छोड़ने की इच्छा जताई थी. सैमसन को आगामी IPL सीज़न के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में ट्रेड कर दिया गया है, जिसके बदले RR को ऑलराउंडर सैम करन और रवींद्र जडेजा मिले हैं.

पूर्व RR कप्तान संजू सैमसन का 2025 का सीज़न काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें वे चोटों के कारण कई मैचों से बाहर रहे और नौ पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक बना पाए. बल्लेबाज़ी के अलावा कप्तानी में भी उनका सीज़न यादगार नहीं रहा, क्योंकि राजस्थान सिर्फ आठ अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे अंतिम स्थान पर रही.

जब टीम पूरे टूर्नामेंट में लय पकड़ने के लिए संघर्ष करती रही, तब सैमसन मानसिक रूप से काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे. कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ करीबी हार के बाद उन्होंने टीम मालिक मनोज से सीज़न के बाद फ्रेंचाइज़ी छोड़ने की इच्छा व्यक्त की.

यह भी पढ़ें: रवींद्र जडेजा को CSK ने क्यों छोड़ा, संजू सैमसन को क्यों खरीदा? ये है अंदर की असली कहानी

क्या बोले राजस्थान के मालिक

राजस्थान के मालिक ने कहा, 'इस साल पहली बार जब संजू ने आगे बढ़ने की बात की, वह सीज़न के अंत में कोलकाता में था. मैच के बाद हमारी एक मीटिंग हुई. वह बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं. वह व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से थक चुके थे. वह RR के लिए बहुत परवाह करते हैं, और मुझे लगता है कि 18 साल में हमारा सबसे खराब सीज़न होना उन्हें बहुत भारी पड़ा. 14 साल (एक छोटे ब्रेक के साथ) RR को देने के बाद उन्हें लगा कि अपने IPL सफर को रिफ्रेश करने के लिए एक नए अध्याय की जरूरत है.'

यह भी पढ़ें: IPL Retention 2026: आईपीएल में प्लेयर्स की रिटेंशन लिस्ट जारी, धोनी भी खेलेंगे अगला IPL, जानें कौन-कौन हुआ रिलीज

बडाले ने 11 सीज़न तक फ्रेंचाइज़ी के प्रति संजू की प्रतिबद्धता की सराहना की और याद किया कि 2021 में उन्हें कप्तान बनाना एक बड़ा जोखिम भरा फैसला था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी को शानदार तरीके से निभाया.

उन्होंने कहा, 'जब संजू ने यह अनुरोध किया, तो यह हमारे लिए अलग महसूस हुआ क्योंकि वह बहुत सच्चे इंसान हैं.जब हमने उन्हें कप्तान बनाने का निर्णय लिया था, वह एक हाई-रिस्क मूव था. वह युवा और अनुभवहीन कप्तान थे, लेकिन उन्होंने उस भूमिका में अपना सब कुछ झोंक दिया.'

ऐसा रहा है संजू का करियर

RR के साथ 11 सीज़न में संजू ने 4,027 रन बनाए, 2022 में 14 साल बाद टीम को IPL फाइनल तक पहुंचाया, और 2024 में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 531 रन का सीज़न खेला. सैमसन का आगमन CSK के बल्लेबाज़ी विभाग को तुरंत मजबूती देता है, क्योंकि टीम पूरे 2025 सीज़न में तेज़ी से रन बनाने के लिए संघर्ष करती रही. 31 वर्षीय सैमसन की चेन्नई में भारी फैन फॉलोइंग है और पीले जर्सी में मैदान पर उतरते ही उन्हें जबरदस्त समर्थन मिलने की उम्मीद है.

