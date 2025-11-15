रवींद्र जडेजा को CSK ने क्यों छोड़ा, संजू सैमसन को क्यों खरीदा? ये है अंदर की असली कहानी

Why CSK Traded Ravindra Jadeja & Bought Sanju Samson: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (₹18 करोड़) और सैम कुरेन (₹2.4 करोड़) को राजस्थान रॉयल्स को विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के बदले ट्रेड किया. इस तरह जडेजा CSK के साथ 11 सीजन बिताने के बाद अपनी पहली आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स में वापसी कर रहे हैं.
अब एक वीडियो इंटरव्यू में, CSK के एमडी काशी विश्वनाथन ने स्पष्ट किया कि यह कदम आपसी बातचीत के बाद उठाया गया था. उन्होंने बताया कि चेन्नई ने जो 5 IPL खिताब जीते, उसमें जडेजा का अहम रोल रहा. वहीं काशी विश्वनाथ ने इस दौरान यह भी बताया कि आखिर उनको ट्रेड क्यों किया गया? उन्होंने विस्तार से वीडियो में पूरी कहानी बताई.
200 Matches— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025
2354 Runs
152 wickets
94 catches
When history speaks of courage in Yellove,
it will echo your name. 💛⚔️
Thank You, Ravindra Jadeja! 🫡#WhistlePodu #ThalapathyForever pic.twitter.com/WNMlgSOIgD
काशी ने उन्होंने यह भी कहा भावनात्मक तौर पर फैन्स बहुत दुखी होंगे, क्योंकि मुझे पहले ही फैन्स के कई संदेश मिल चुके हैं. लेकिन टीम की वर्तमान संरचना को ध्यान में रखते हुए, CSK के थिंक टैंक को बदलाव की जरूरत महसूस हुई. और उनको पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में भी CSK अपनी वही स्थिरता और शानदार प्रदर्शन बनाए रखेगी.
CSK के MD काशी विश्वनाथन ने बताया संजू सैमसन को क्यों लिया?
'काशी सर' के नाम से मशहूर काशी विश्वनाथन ने जो वीडियो में कहा, वह कुछ इस प्रकार है- चेन्नई सुपर किंग्स ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन के बदले ट्रेड किया है. एक फ्रेंचाइजी के तौर पर, आप जानते हैं कि इतने सालों में हमने ट्रेड का रास्ता बहुत कम अपनाया है, सिर्फ एक बार जब हमने रॉबिन उथप्पा को लिया था. टीम मैनेजमेंट को एक टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाज की जरूरत महसूस हुई.
चूंकि इस बार ऑक्शन में ज्यादा भारतीय बल्लेबाज उपलब्ध होने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें लगा कि एक भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को लाने का सबसे अच्छा तरीका ट्रेड विंडो ही है और इसी वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा.
देखें वीडियो:
“Decision taken on mutual agreement with Jadeja and Curran.” - CSK MD Kasi Viswanathan speaks on the trade. #WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/8HAZrdIBJP— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025
क्या जडेजा को CSK ने आसानी से छोड़ा, कैसा था उनका रिएक्शन?
काशी विश्वनाथन ने वीडियो में आगे कहा ये निर्णय पूरी तरह टीम मैनेजमेंट द्वारा लिया गया है और जडेजा को छोड़ना बेहद कठिन फैसला था. CSK की सफलता में उन्होंने सालों तक अहम भूमिका निभाई है. ये शायद CSK के इतिहास के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक है.
पर जरूरी है कि इस तरह के फैसले खिलाड़ियों की सलाह से ही लिए जाएं. और यह आपसी सहमति के बाद ही किया गया. जब मैंने जडेजा से बात की, तो वह भी साफ थे. उन्होंने बताया कि व्हाइट-बॉल करियर के अंत की ओर बढ़ते हुए उन्हें भी थोड़े ब्रेक की जरूरत महसूस हो रही है.
CSK के MD ने आगे कहा- हमारे पास कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने करियर के अंतिम दौर में हैं और अगले कुछ सालों में CSK के लिए टीम बनाना बहुत जरूरी है, और चूंकि यह मिनी ऑक्शन है, हमें बेहतरीन भारतीय बल्लेबाज़ नहीं मिल पाएंगे. जडेजा जैसे ऑलराउंडर को रिप्लेस करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम कुछ अच्छे युवा खिलाड़ी लेकर इस कमी को पूरा कर पाएंगे.
Now reporting for duty: 𝑴𝒂𝒓𝒘𝒂𝒅𝒊 𝑺𝒕𝒂𝒍𝒍𝒊𝒐𝒏 ⚔️💗 pic.twitter.com/jVf0AbJqwG— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 15, 2025
सैम करन क्यों हुए CSK से ट्रेड?
वीडियो के अगले हिस्से में काशी विश्वनाथन सैम करन को लेकर भी बात की. उन्होंन कहा- सैम करन 2020, 2021 और 2025 में हमारे साथ थे. वह हमारे लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं. सैम करन और जडेजा दोनों को छोड़ना बेहद कठिन फैसला था.
From God's Own Country to Lion's Own Den! 💛— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025
സ്വാഗതം, സഞ്ജു! #WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/PHgbaMLk3B
सैमसन को CSK ने क्यों खरीदा, जानिए असली कारण
काशी विश्वनाथन ने कहा- संजू सबसे अनुभवी IPL बल्लेबाजों में से एक हैं, 4500 से अधिक रन बना चुके हैं. और वह राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी कर चुके हैं. वह सिर्फ 30 साल के हैं, इसलिए हमें लगा कि वह CSK के भविष्य की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक बेहतरीन जोड़ होंगे.