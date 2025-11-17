scorecardresearch
 

IPL 2026: संजू सैमसन के आने से धोनी का बदलेगा रोल... माही को लेकर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी

महेंद्र सिंह धोनी घुटने की सर्जरी के बाद आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए निचले कम में बैटिंग करते नजर आए हैं. धोनी अगले आईपीएल सीजन में भी खेलेंगे, जहां उन्हें फ्रेंचाइजी एक अलग तरह की जिम्मेदारी सौंप सकती है.

आईपीएल 2026 में भी मैदान पर दिखेंगे एमएस धोनी. (Photo: AFP)
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन में खेलते नजर आने वाले हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने जो रिटेंशन लिस्ट जारी की थी, उसमें एमएस धोनी का भी नाम शामिल था. पिछले कुछ सालों से आईपीएल सीजन की शुरुआत और अंत में धोनी के भविष्य पर चर्चा होती है, लेकिन माही हर बार वापस लौटते हैं. अबकी बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है.

एमएस धोनी तो आईपीएल 2026 में खेलेंगे, लेकिन शायद इस बार उनका रोल अलग हो सकता है. टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का भी यही मानना है. अश्विन ने संकेत दिए हैं कि धोनी आगामी आईपीएल सीजन में 'इम्पैक्ट प्लेयर' की भूमिका में दिख सकते हैं, वहीं संजू सैमसन के विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: रवींद्र जडेजा को CSK ने क्यों छोड़ा, संजू सैमसन को क्यों खरीदा? ये है अंदर की असली कहानी

रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि अगर एमएस धोनी आईपीएल 2026 नहीं खेलते, तो सीएसके की रिलीज़ लिस्ट से इसका संकेत मिल जाता. रविचंद्रन अश्विन ने एक पत्रकार की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 'अगर धोनी नहीं खेलना चाहते, तो सीएसके लगभग 4 करोड़ रुपये बचा सकती थी. रवींद्र जडेजा के जाने और पावर फिनिशर्स की कमी दिखाती है कि शायद धोनी खेलते रहेंगे.'

धोनी के घुटने की सर्जरी कब हुई?
44 साल के एमएस धोनी हालिया समय में घुटने की समस्या से जूझते रहे हैं. आईपीएल 2023 का खिताब जीतने के बाद धोनी ने मुंबई में घुटने की सर्जरी करवाई थी. सर्जरी के बाद उन्होंने 2024 और 2025 दोनों सीजन खेले भी, लेकिन ज्यादातर समय वे निचले क्रम में बल्लेबाजी करने उतरे. इसके बावजूद, मैदान पर उनकी उपस्थिति, नेतृत्व और अनुभव चेन्नई के लिए लगातार एक बड़ी ताकत बने रहे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 के कुछ मैचों में धोनी विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन को सौंप सकते हैं. आईपीएल 2025 में माही लंबे समय तक बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे और कई बार नंबर-8 पर उतरे थे.

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल पांच बार IPL ट्रॉफी पर कब्जा किया. आईपीएल 2025 में जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते बीच सीजन में ही बाहर हुए, तो टीम की बागडोर एक बार फिर धोनी के हाथों में आ गई. हालांकि धोनी की कप्तानी में वापसी भी टीम की किस्मत नहीं बदल सकी और सीएसके पिछले सीजन में अंकतालिका में सबसे आखिरी स्थान पर रही. सीएसके ने आईपीएल की मिनी नीलामी से पहले कुल 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है. 

चेन्नई सुपर किंग्स का मौजूदा स्क्वॉड: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, महेंद्र सिंह धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस और संजू सैमसन (राजस्थान से ट्रेड).

