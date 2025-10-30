IPL (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) 2026 की शुरुआत से पहले कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) ने एक पोस्ट किया, जिससे इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या मुंबई इंडियंस (MI) के दिग्गज कप्तान और बल्लेबाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से जुड़ने जा रहे हैं?

कुल म‍िलाकर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की एक नई सोशल मीडिया पोस्ट ने इस अटकल को हवा दे दी है कि रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में टीम बदल सकते हैं और अपने करीबी दोस्त अभिषेक नायर के मार्गदर्शन में खेल सकते हैं. अभ‍िषेक नायर भी कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच बन गए हैं. लेकिन अब इस पूरे मसले पर मुंबई इंड‍ियंस ने भी सफाई दी है.

𝗦𝘂𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 ye toh confirm hai, but at (K)night… मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है! 💙 pic.twitter.com/E5yH3abB4g — Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2025

मुंबई इंड‍ियंस ने अपने पोस्ट में लिखा- मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है, जो साफ तौर पर रोहित शर्मा से जुड़ा नजर आ रहा है. पोस्ट में फ्रेंचाइजी ने लिखा — "𝗦𝘂𝗻 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗲 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 ye toh confirm hai, but at (K)night… मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है!" 💙

Advertisement

वहीं का मानना है कि मुंबई इंडियंस का ये पोस्ट रोहित शर्मा के कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ने की खबरों पर तंज है, दरअसल- रोहित को लेकर खबर आई थी कि आईपीएल 2026 सीजन में मुंबई छोड़कर KKR का हिस्सा बन सकते हैं.

इससे पूर्व कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने गुरुवार को एक पोस्ट कर अभिषेक नायर को लेकर यह जानकारी दे दी थी कि उन्हें फ्रेंचाइजी का नया हेड कोच बनाया गया है.

नायर ने अब इस पद पर चंद्रकांत पंडित की जगह ली है. नायर इससे पहले KKR के अस‍िस्टेंट कोच भी रह चुके हैं और KKR अकादमी से भी जुड़े रहे हैं. भारतीय क्रिकेट सर्किट में उन्हें खिलाड़ियों के डेवलपमेंट पर काम करने और युवा प्रतिभाओं को निखारने की क्षमता के लिए जाना जाता है.

What started in 2018 comes full circle today! 🥺🙌 pic.twitter.com/PmnyDFqTGX — KolkataKnightRiders (@KKRiders) October 30, 2025

रोहित शर्मा-अभिषेक नायर में है करीबी

ध्यान रहे रोहित शर्मा और अभिषेक नायर के बीच बेहद करीबा र‍िश्ता है. नायर की 38 साल की उम्र में भी रोहित की फिटनेस और फॉर्म में जबरदस्त सुधार लाने में अहम भूमिका रही है. नायर ने हाल में बताया था कि सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होने के बाद, जिनमें रोहित थोड़े भारी नजर आ रहे थे, वह असुरक्षित महसूस करने लगे थे.



यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने वड़ापाव छोड़ा, बॉडीबिल्डर की तरह... नायर ने बताया हिटमैन का फ्यूचर प्लान

Advertisement

इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू की और वजन घटाने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कई बार दोनों को जिम और ग्राउंड पर साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा गया था. इसी मेहनत के चलते रोहित ने लगभग 10 किलो वजन कम किया, और उसका असर उनके प्रदर्शन में साफ दिखा.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने. पहले वनडे में असफल रहने के बाद उन्होंने दूसरे मैच में 73 और तीसरे वनडे में नाबाद 121 रन बनाए. इस प्रदर्शन के दम पर वे पहली बार ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 वनडे बैटर भी बने.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने वजन क्यों घटाया? क्या थी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की असली वजह, अभ‍िषेक नायर ने किया खुलासा...VIDEO

तो क्यों हुई रोहित के KKR में जाने की चर्चा?

रोहित शर्मा के विश्व नंबर-1 बनने के बाद KKR ने X (पूर्व में ट्विटर) पर उन्हें बधाई दी. उसी पोस्ट में एक फैन के साथ KKR की बातचीत ने हलचल मचा दी. लोगों ने इसे इस संकेत के रूप में देखा कि मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार बल्लेबाज़ रोहित शर्मा KKR में शामिल हो सकते हैं. हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ना रोहित, ना KKR और ना ही मुंबई इंडियंस की ओर से इस ट्रांसफर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.





Advertisement

केकेआर ने रोहित के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनने पर अपने पोस्ट में लिखा- आप दुन‍िया में सबसे ऊपर हैं, और इस चीज के लिए ड‍िजर्व करते, बधाई हो, रोहित.... इस पर एक फोन ने कमेंट में लिखा कि तो कन्फर्म समझूं.

इस पर केकेआर ने फिर दिलचस्प अंदाज में इस फैन को को जवाब दिया- नंबर 1 वनडे बल्लेबाज कन्फर्म हैं. बातचीत को समाप्त करते हुए इस फैन ने अंत में लिखा- मतलब हिटमैन आ गया है केकेआर में... अब यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है.

---- समाप्त ----