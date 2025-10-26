scorecardresearch
 

रोहित शर्मा ने वड़ापाव छोड़ा, बॉडीबिल्डर की तरह... नायर ने बताया हिटमैन का फ्यूचर प्लान

रोहित शर्मा अपने करियर को लंबा करने के लिए फिटनेस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं. उन्होंने 11 किलो वजन घटाया है और 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेनिंग जारी रखी है. कोच अभिषेक नायर ने बताया कि रोहित ने पसंदीदा वडापाव छोड़ दिया है और बॉडीबिल्डर जैसी मेहनत कर रहे हैं.

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में बने प्लेयर ऑफ द सीरीज (Photo: BCCI)
रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में बने प्लेयर ऑफ द सीरीज (Photo: BCCI)

भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन वनडे बल्लेबाज़ों में से एक रोहित शर्मा अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को लंबा खींचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ चुने गए रोहित अब भी 2027 वनडे विश्व कप में भारत के लिए खेलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

रोहित ने चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से अब तक 11 किलोग्राम वजन घटाया है और वे कुछ और किलो कम करने की योजना में हैं ताकि वनडे सेटअप में अपनी जगह बनाए रख सकें. भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तीन महीने तक रोहित को ट्रेन किया था. उन्होंने ये खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि जब वे अगली बार भारत के लिए खेलेंगे. यानी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ में तो और भी ज्यादा फिट और पतले नजर आ सकते हैं.

क्या बोले अभिषेक नायर

अभिषेक नायर ने कहा, 'तीन महीने की कड़ी मेहनत, पसंदीदा खाना न खाना, कठिन ट्रेनिंग. शायद जब हम उन्हें अगली बार खेलते देखेंगे, तो कुछ और किलो कम होंगे. नायर ने पहले यह भी बताया था कि रोहित अब वडापाव, जो उनका पसंदीदा खाना है, नहीं खा रहे हैं और जिम में बॉडीबिल्डर की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं. उनकी यह मेहनत रंग लाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका नया फिट और स्लिम लुक काफी चर्चा में रहा.

11 किलो वजन कम करने के बाद भी रोहित का यह वेट लॉस जर्नी रुकने वाली नहीं है. सिडनी वनडे में रोहित ने विराट कोहली के साथ शानदार साझेदारी कर एक बेहतरीन बल्लेबाज़ी प्रदर्शन दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से मात देकर भारत को सीरीज़ में सम्मानजनक अंत दिलाया. ऑस्ट्रेलिया पहले ही 2-0 से सीरीज़ जीत चुका था, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने व्हाइटवॉश से बचाव किया. रोहित और विराट ने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की नाबाद साझेदारी की और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में शानदार जीत दर्ज की.

