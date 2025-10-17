scorecardresearch
 

रोहित शर्मा ने वजन क्यों घटाया? क्या थी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की असली वजह, अभ‍िषेक नायर ने किया खुलासा...VIDEO

रोहित शर्मा 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे. लेकिन इस सीरीज के लिए 'हिटमैन' रोहित ने वजन कैसे कम किया. इसे लेकर अभ‍िषेक नायर ने एक वीडियो में पूरी बात बताई.

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेल‍िया के दौरे के लिए खुद को काफी फ‍िट क‍िया है (Photo: ITG)
रोहित शर्मा 19 अक्टूबर को पर्थ में ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ खेलते हुए  द‍िखेंगे. 3 मैचों की वनडे सीरीज रोहित के कर‍ियर के ल‍िहाज से बेहद अहम है. क्योंकि 3 मैचों की वनडे सीरीज में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, इसी पर उनका आगे का 'क्रिकेट‍िंग फ्यूचर' और 'मिशन वर्ल्ड कप 2027' न‍िर्भर करेगा. 

लेकिन इस सीरीज में एक चीज जो अलग द‍िखेगी, वो होगा रोहित का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन. रोहित ने अपना वजन घटाया है और वह काफी स्ल‍िम नजर आ रहे हैं.  

टीम इंड‍िया के पूर्व असिस्टेंट कोच और रोहित शर्मा के करीबी मित्र अभिषेक नायर ने रोहित शर्मा के ट्रांसफॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज से पहले नायर ने बताया कि रोहित का यह सभी शंकाओं को अनुशासन और कड़ी मेहनत से खारिज करने के लिए था, ताकि वे हेल्दी, फास्ट और फिट रहें. 

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज से पहले अपनी फिटनेस में शानदार बदलाव किया है. हिटमैन ने अपने वजन को काफी घटाया है, इसके लिए उन्होंने डाइट प्लान अपनाया. इसमें कम कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन वाले संतुलित, न्यूट्र‍िंट रिच डाइट पर ध्यान दिया. 

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा को ये क्या हुआ? घटाया 10 KG वजन... देखें नया लुक

रोहित के वजन घटाने की असली वजह क्या है? 
अभिषेक नायर ने स्टार स्पोर्ट्स को बताया- उनके बारे में बहुत सारी बातें हुईं, वजन बढ़ने की और कुछ तस्वीरें भी एयरपोर्ट पर आईं. तो यह सब इसे बदलने के बारे में था और कई मायनों में हेल्दी, फास्ट और फ‍िट रहने के किए है. 

ध्यान रहे रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, जो 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. ध्यान रहे रोहित ने चैम्प‍ियंस ट्रॉफी फाइनल के दौरान भारत की ODI टीम का नेतृत्व किया था, पर वो शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते दिखेंगे. 

ऑस्ट्रेल‍िया की भारत की 15 सदस्यीय ODI  टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.

भारत के ख‍िलाफ ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मिचे ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क
केवल मैच 2 और 3 के लिए: एडम जाम्पा, एलेक्स केरी, जोश इंग्ल‍िस

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ODI शेड्यूल 
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड

