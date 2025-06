IPL 2025 viewership record: IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जहां पहली बार खिताब जीतकर अपने सालों पुराने ख्वाब को पूरा किया, वहीं दर्शकों की दीवानगी ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

JioStar की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस सीजन को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कुल 840 अरब मिनट देखा गया. कुल मिलाकर 1 अरब से ज्यादा दर्शकों ने किसी न किसी रूप में टूर्नामेंट का लुत्फ उठाया.

This isn’t just celebrations, it’s tears, hugs and screams.



This is what belief finally looks like. ❤️



pic.twitter.com/5Fh01Wep0U