IPL 2025 Update: भारत-पाकिस्तान में थम गई जंग, सीजफायर के बाद IPL भी होगा जल्द शुरू, BCCI करेगा नई तारीखों का ऐलान

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में एक बड़ा कदम देखने को मिला है. दोनों देशों के बीच सीमावर्ती इलाकों में सीजफायर हो गया है. अमेर‍िकी राष्ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रम्प के पोस्ट के बाद इस बात की पुष्ट‍ि हुई. ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जल्द ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की दोबारा शुरुआत को लेकर जल्द आधिकारिक ऐलान कर सकता है.

Advertisement

ध्यान रहे हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते शुक्रवार को IPL को एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया था. हालांकि इस टूर्नामेंट को लेकर यह बात तय नही हो पाई थी क‍ि टूर्नामेंट दोबारा कब शुरू होगा. पर अब ताजा, हालात के बाद माना जा रहा है कि इसे लेकर BCCI जल्द कोई द‍िशा-न‍िर्देश जारी कर सकता है.

IPL 2025 में अब तक 57 मैच हुए, 58वां मैच बीच में रुका

IPL 2025 में कुल 57 मैच पूरे हो चुके थे. 58वां मैच 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जा रहा था, लेकिन 10.1 ओवर के बाद ही इसे रोक दिया गया. अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि यह मैच दोबारा खेला जाएगा या नहीं. जब यह मुकाबला मुकाबला 8 मई को रोका गया तो पंजाब किंग्स ने 10.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना ल‍िए थे. प्रियांश आर्य ने 5 चौके और छह छक्के की मदद से 34 बॉल पर 70 रन बनाए. वहीं प्रभसिमरन सिंह 28 बॉल पर 50 रन और श्रेयस अय्यर (0) नाबाद लौटे.

Advertisement

अब लीग स्टेज के सिर्फ 12 मैच बचे हैं, उसके बाद 4 प्लेऑफ मैच होंगे. पहले के शेड्यूल के मुताबिक, हैदराबाद में क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर होना था, जबकि कोलकाता में क्वालिफायर 2 और फाइनल होना था.

कब-कब आया आईपीएल पर संकट

इससे पहले भी 2009 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से आईपीएल साउथ अफ्रीका में कराया गया था.

वहीं, 2020 में अप्रैल मई में कोरोना महामारी के कारण आईपीएल सितंबर में यूएई में कराया गया. अगले साल (2021) भारत में बायो बबल में टूर्नामेंट हुआ, लेकिन खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बाद इसे रोक दिया गया. बाद में सितंबर में टूर्नामेंट पूरा कराया गया.

2024 का आईपीएल का शेड्यूल दो हिस्सों आया था क्योंकि उसी समय लोकसभा चुनाव भी हो रहे थे. पहला हिस्सा 22 मार्च से 7 अप्रैल तक चला, जिसमें 21 मैच हुए. इसके बाद चुनाव की तारीखें तय होने पर बाकी मैचों और प्लेऑफ का शेड्यूल बनाया गया और खेले गए. इससे टूर्नामेंट आसानी से हो सका और किसी तरह की परेशानी नहीं हुई.

भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के एक पखवाड़े बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए. पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे. हवाई हमले के अलार्म और जम्मू में विस्फोट जैसी आवाजों की खबरों के बीच गुरुवार को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, मोहाली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित भारत के कई जिलों में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया. इससे पहले दिन में, लाहौर और रावलपिंडी सहित अन्य शहरों में भारतीय ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थानांतरित कर दिया गया था.

Advertisement

पहले इस तरह से था बाकी मैचों का शेड्यूल

58. पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 8 मई, शाम 7:30 बजे, धर्मशाला (बीच में ही रद्द)

59. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 9 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

60. सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 10 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

61. पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 11 मई, दोपहर 3:30 बजे, धर्मशाला

62. दिल्ली कैपिटल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 11 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

63. चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 12 मई, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

64. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 13 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

65. गुजरात टाइटन्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 14 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

66. मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स, 15 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

67. राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 16 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

68. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 17 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

69. गुजरात टाइटंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 18 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

70. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 18 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

71. क्वालिफायर 1, 20 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

72. एलिमिनेटर, 21 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

73. क्वालिफायर 2, 23 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

74. फाइनल, 25 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता