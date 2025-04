Rajat Patidar on RCB Defeat: 'बल्लेबाजी कभी चलती है और कभी...', बेंगलुरु की पंजाब से हार पर रजत पाटीदार 'भड़के', दिया बड़ा बयान

Rajat PatIdar on RCB Vs PBKS IPL 2025 Match:पंजाब किंग्स ने 18 अप्रैल को बेंगलुरु के एम च‍िन्नास्वामी स्टेडियम में बार‍िश से प्रभाव‍ित मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पांच विकेट से हराया. इस मुकाबले को जीतकर पंजाब की टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर कायम है. वहीं बेंगलुरु की टीम को यह च‍िन्नास्वामी स्टेडियम मं हार की हैट्रिक रही.

बेंगलुरु को शुक्रगुजार रहना चाहिए टिम डेविड (नाबाद 50 रन, 26 बॉल) का, ज‍िन्होंने आरसीबी के नौ विकेट पर 95 रन के स्कोर में से पचास प्रतिशत से अधिक रन बनाए. यह मुकाबला शुक्रवार शाम को बारिश के कारण मैच 14 ओवर प्रति टीम के हिसाब से रात 9.45 बजे शुरू हुआ था.

वहीं इस मुकाबले में पंजाब किंग्स को शुरुआत में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन 12.1 ओवर में पांच विकेट पर 98 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे आरसीबी का इस सीजन में घरेलू मैदान पर पहली जीत का इंतजार और लंबा हो गया.

वहीं इस मुकाबले के बार आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टीम के प्रदर्शन पर बात की. जहां उन्होंने इशारों-इशारों में टीम की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए. हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. पाटीदार ने कहा- शुरुआत में पिच पर खेलना थोड़ा मुश्किल था, गेंद रुककर आ रही थी] लेकिन फिर भी हमें बल्लेबाजी में बेहतर करना चाहिए था] अच्छी बल्लेबाजी के लिए साझेदारी जरूरी होती है, लेकिन हम बार-बार विकेट गंवाते रहे.

