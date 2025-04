Dewald Brevis IPL 2025: धोनी की CSK में हुई 'बेबी एबी डीव‍िल‍ियर्स' की एंट्री, मिले इतने करोड़ रुपए... इस घायल ख‍िलाड़ी की जगह मौका

Dewald Brevis CSK IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स ने घायल गुरजपनीत सिंह की जगह डेवाल्ड ब्रेविस को अनुबंधित किया है. डेवाल्ड साउथ अफ्रीकी टीम से खेलते हैं. वह क्रिकेट जगत में बेबी एबी डीव‍िल‍ियर्स के नाम से मशहूर हैं. डेवाल्ड ने चेन्नई की टीम में शाम‍िल होने पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर क‍िया. जो खूब वायरल हो रहा है.

Chennai Super Kings sign Dewald Brevis as a replacement for the injured Gurjapneet Singh.