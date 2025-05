IPL 2025 Next Matches: इंड‍ियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. अगर सरकार से हरी झंडी मिली, तो मई में टूर्नामेंट दोबारा शुरू हो सकता है. इसके लिए BCCI ने तीन शहरों बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद को चुना है, जहां बचे हुए 16 मैच खेले जा सकते हैं.

हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते शुक्रवार को IPL को एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया था. हालांकि ये अभी तय नहीं है कि टूर्नामेंट दोबारा शुरू करने का आखिरी फैसला कब तक लिया जाएगा.

क्रिकइंफो की रिपोर्ट में बताया गया है BCCI ने भले ही बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद को IPL के शेष मैचों के लिए तैयार रखा है, लेकिन मौजूदा हालात में टूर्नामेंट जल्दी शुरू करना मुश्किल लग रहा है. शुक्रवार को टीमों को अनौपचारिक रूप से बताया गया कि IPL को अभी कुछ समय के लिए टालना पड़ सकता है. कई फ्रेंचाइजी अधिकारियों का मानना है कि बाकी बचे मैच अब साल के आखिर में ही हो सकते हैं.

IPL को मई में फिर से शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती विदेशी खिलाड़ियों को वापस बुलाना है. जैसे ही सस्पेंशन का ऐलान हुआ, खिलाड़ी अपनी-अपनी टीमों से अलग होकर देश लौटने लगे. शनिवार तक ज्यादतर विदेशी खिलाड़ी भारत छोड़ देंगे.

आईपीएल की टीमें अभी भी उम्मीद कर रही हैं कि अगर IPL मई के आखिर तक दोबारा शुरू होता है, तो ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर मैच 25 मई के बाद खेले जाते हैं (जब फाइनल होना था), तो यह मुमकिन नहीं होगा. इसकी वजह ये है कि कई खिलाड़ियों के पास उस समय अपने देशों के सीरीज (बाइलेटरल मैच) खेलने की जिम्मेदारियां होंगी. वहीं 11 जून से इंग्लैंड के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल भी शुरू हो रहा है.

IPL 2025 में अब तक 57 मैच हुए, 58वां मैच बीच में रुका

IPL 2025 में कुल 57 मैच पूरे हो चुके थे. 58वां मैच 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जा रहा था, लेकिन 10.1 ओवर के बाद ही इसे रोक दिया गया. अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि यह मैच दोबारा खेला जाएगा या नहीं. जब यह मुकाबला मुकाबला 8 मई को रोका गया तो पंजाब किंग्स ने 10.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना ल‍िए थे. प्रियांश आर्य ने 5 चौके और छह छक्के की मदद से 34 बॉल पर 70 रन बनाए. वहीं प्रभसिमरन सिंह 28 बॉल पर 50 रन और श्रेयस अय्यर (0) नाबाद लौटे.

अब लीग स्टेज के सिर्फ 12 मैच बचे हैं, उसके बाद 4 प्लेऑफ मैच होंगे. पहले के शेड्यूल के मुताबिक, हैदराबाद में क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर होना था, जबकि कोलकाता में क्वालिफायर 2 और फाइनल होना था.

पहले इस तरह से था बाकी मैचों का शेड्यूल

58. पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 8 मई, शाम 7:30 बजे, धर्मशाला (बीच में ही रद्द)

59. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 9 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

60. सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 10 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

61. पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 11 मई, दोपहर 3:30 बजे, धर्मशाला

62. दिल्ली कैपिटल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 11 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

63. चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 12 मई, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

64. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 13 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

65. गुजरात टाइटन्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 14 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

66. मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स, 15 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

67. राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 16 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

68. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 17 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

69. गुजरात टाइटंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 18 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

70. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 18 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

71. क्वालिफायर 1, 20 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

72. एलिमिनेटर, 21 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

73. क्वालिफायर 2, 23 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

74. फाइनल, 25 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता