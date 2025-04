कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मुंबई इंडियंस (MI) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) मैच के दौरान विवादास्पद 'नो-बॉल' कॉल पर सवाल उठाया है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के मैच नंबर 33 के दौरान उस समय अजीबोगरीब स्थ‍ित‍ि बन गई, जब जीशान अंसारी की गेंद पर कैच आउट होने के बावजूद रयान र‍िकेल्टन को नॉट आउट दिया. इसकी वजह रही SRH के विकेटकीपर हेनर‍िक क्लासेन की एक गलती.

वरुण ने क्यों इस मामले में प्रत‍िक्रिया दी, वो चीज आपको बताएंगे. लेकिन पहले जान लीजिए आख‍िर इस पूरे मामले मे बखेड़ा क्यों मचा? मुंबई इंड‍ियस की सातवें ओवर के दौरान हुई, जब लेग स्पिनर जीशान अंसारी ने मुंबई के ओपनर रयान रिकेल्टन को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवया. पर तभी अंपायर ने रिकेल्टन को बाउंड्री रोप के पास रोक दिया. इस गेंद को नो-बॉल करार दिया. यह देख एकबारगी को SRH की टीम हक्का-बक्का रह गई.

दरअसल, रयान रिकेल्टन को रोकने का कारण था विकेटकीपर हेनरिक क्लासेन की एक चूक. तीसरे अंपायर ने रिप्ले में पाया कि जब गेंद का बल्ले से संपर्क हुआ, तो क्लासेन के ग्लव्स स्टम्प के आगे तक आ गए थे. नियम 27.3.1 के अनुसार, यदि विकेटकीपर गेंद को स्टम्प के सामने या स्टंप की सीध में कलेक्ट करता है, तो अंपायर नो-बॉल का संकेत दे सकता है.

हालांकि हेनरिक क्लासेन को गेंद कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पडी, क्योंकि बॉल उनके पास नहीं आई थी, लेकिन उनके दस्ताने अभी भी स्टम्प के आगे थे. ऐसे में नियमानुसार इस गेंद को नो-बॉल करार दिया गया. विकेटकीपर की लापरवाही के चलते रयान रिकेल्टन को जीवनदान मिला.

इसके बद रयान रिकेल्टन को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया और उन्होंने फ्री-हिट गेंद का सामना. इस घटना के बाद रिकेल्टन ने अपने स्कोर में 10 रन और जोड़े. रिकेल्टन का विकेट हर्षल पटेल ने लिया, जिन्होंने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज को ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट कराया.

वरुण चक्रवर्ती ने क्यों जतया ऐतराज...

वहीं इस फैसले पर कोलकाता नाइटराइडर्स के स्प‍िनर वरुण चक्रवर्ती ने अपने 'एक्स' ( पूर्व में ट्विटर) पर सवाल उठाते हुए ल‍िखा- अगर कीपर के दस्ताने स्टंप के सामने आते हैं, तो इसे डेड बॉल माना जाना चाहिए और कीपर के लिए वॉर्न‍िंग होनी चाहिए ताकि वह दोबारा ऐसा न करे, नो-बॉल और फ्री हिट नहीं. वरुण ने अपने पोस्ट में आगे ल‍िखा कि आख‍िर बॉलर ने क्या गलत किया. इस बात को सोच रहा हूं, आप सभी क्या सोचते हैं.

If the keeper's gloves come in front of the stumps, it should be a dead ball and a warning to the keeper so that he doesn't do that again !!! Not a no ball and a free hit!! What did the bowler do🙄🙄

Thinking out loud!! What do u all think???