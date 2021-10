IPL New Teams Bidding LIVE: अहमदाबाद, लखनऊ या इंदौर? कौन-सी होंगी दो नई टीमें, कुछ देर में ऐलान

New Ipl Teams 2022: टी-20 वर्ल्डकप के खुमार से इतर आईपीएल एक बार फिर सुर्खियों में आया है. आईपीएल 2022 में कुल दस टीमों ने हिस्सा लेना है, सोमवार को दो नई टीमों के लिए बोली लग रही है. अब से कुछ देर में दो नई टीमों का ऐलान किया जा सकता है.

दुबई में बीसीसीआई और आईपीएल के सभी अधिकारियों की मौजूदगी है, बोली लगाने वाले सभी ग्रुप और कंपनियां भी यहां पर हैं. माना जा रहा है कि अहमदाबाद, लखनऊ या इंदौर में से दो नई टीमें चुनी जा सकती हैं.

Bid submissions done ✅ Verification process underway here in Dubai 👍 The Big Announcement soon 👌 pic.twitter.com/LbXGwxnrYR



किन टीमों को मिल सकता है मौका?



माना जा रहा है कि इस बार अहमदाबाद और लखनऊ जैसी टीमों को आईपीएल में जगह मिल सकती है. दोनों ही शहरों के पास अपना स्टेडियम है और इस इलाके में आईपीएल की फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है ऐसे में तमाम चीज़ों को देखते हुए इनके चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैनचेस्टेर यूनाइटेड की ओर से सबसे बड़ी बोली लगाई गई है. हालांकि, अभी BCCI की ओर से कुछ फाइनल नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि सोमवार देर शाम तक या फिर मंगलवार को आईपीएल की नई टीमों के नाम का ऐलान किया जाएगा.

In sometime, this stage will be full with prospective bidders for 2⃣ new IPL Franchises. 👍 👍



Stay tuned for updates from the bidding process that starts shortly. 👏 👏 pic.twitter.com/g3M0oBoOJz