रणवीर-दीपिका खरीदेंगे IPL टीम? कार्तिक बोले- जर्सी मज़ेदार होगी, मीम्स की बाढ़

आईपीएल 2022 की तैयारियां अभी से ही शुरू होने लगी हैं. जल्द ही आईपीएल में जुड़ने वाली दो टीमों का ऐलान हो जाएगा. खास बात ये भी है कि बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी किसी एक टीम को खरीद सकते हैं. जब ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं तब भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कुछ ऐसा लिखा कि ट्विटर पर लोगों को काफी मज़ा आया.

दिनेश कार्तिक अपने शानदार ट्वीट और कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं. रणवीर-दीपिका के आईपीएल बिडिंग में हिस्सा लेने की खबर पर दिनेश कार्तिक ने लिखा कि टीम की जर्सी काफी मज़ेदार होगी. दिनेश कार्तिक ने इसी के साथ एक मज़े लेते हुए इमोजी भी साझा की.

दिनेश कार्तिक के इस ट्वीट पर लोगों ने भी काफी मज़े लिए. कुछ ने लिखा कि सर आप भी इंग्लैंड में अपना शर्ट कलेक्शन दिखा रहे थे. जवाब में कुछ यूजर्स ने लिखा कि आप ही इस नई टीम के कप्तान बन सकते हैं.

TEAM WILL BE CALLED ATRANGI AMDAVADIS 😂

कुछ लोगों ने इस टीम का नाम भी लिख दिया, बताया कि टीम का नाम अतरंगी अहमदाबादी होगा. कुछ लोगों ने लिखा कि इस टीम के कोच कपिल देव होंगे. कपिल देव ने हाल ही में एक विज्ञापन में रणवीर की तरह ही अतरंगी कपड़े पहने थे.

Finally we will have players wearing skirts 😝 #IPL #RanveerSingh pic.twitter.com/oRoMdcMwJY

And the coach will be kapil dev