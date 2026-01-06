scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डोपिंग में फंसा ये भारतीय क्रिकेटर... NADA ने लगाया अस्थायी बैन, RCB का भी हिस्सा रह चुका

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब राजन कुमार का घरेलू करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में उत्तराखंड के लिए शानदार प्रदर्शन किया था और वो टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे.

Advertisement
X
राजन कुमार आईपीएल टीम आरसीबी का भी पार्ट रह चुके हैं. (Photo: RCB)
राजन कुमार आईपीएल टीम आरसीबी का भी पार्ट रह चुके हैं. (Photo: RCB)

भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक बड़ा डोपिंग विवाद सामने आया है. उत्तराखंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राजन कुमार डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) ने इस 29 वर्षीय खिलाड़ी को अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राजन कुमार के सैंपल में ड्रोस्टानोलोन (Drostanolone) और मेटेनोलोन (Metenolone) पाए गए. ये दोनों मांसपेशियों की ताकत और प्रदर्शन सुधारने के लिए इस्तेमाल होने वाले एनाबॉलिक स्टेरॉयड हैं. साथ ही सैंपल में क्लोमीफीन (Clomifene) भी पाया गया. क्लोमीफीन दवा का उपयोग पुरुष एथलीट टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने करने के लिए करते हैं. जांच रिपोर्ट पक्की होते ही नाडा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राजन कुमार को निलंबित कर दिया.

राजन कुमार ने अपना आखिरी मुकाबला  8 दिसंबर 2025 को दिल्ली के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में खेला था. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 वो उत्तराखंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेन वाले गेंदबाज रहे थे. उन्होंने उस टूर्नामेंट में 7 मैच खेलकर 8.34 की इकोनॉमी रेट से कुल 13 विकेट लिए थे, जिसमें एक शानदार चार विकेट हॉल भी शामिल रहा.

सम्बंधित ख़बरें

Ellyse Perry
WPL को लगे एकसाथ 3 झटके, पेरी समेत इन खिलाड़ियों का खेलने से किया इनकार
Green and Starc
Cameron Green ने तोड़ा Mitchell Starc का रिकॉर्ड!
MS Dhoni, Virat Kohli
CSK से RCB तक... IPL ऑक्शन के बाद कौन सी टीम मजबूत? देखें फुल स्क्वॉड
Shahrukh Khan
SRK के पास IPL नीलामी सबसे बड़ा पर्स, काव्या भी में खर्च करेंगी करोड़ों
Moeen Ali
IPL से संन्यास! PSL में खेलेगा 40 साल का ख‍िलाड़ी, 2 बार धोनी की चैम्प‍ियन टीम का रहा ह‍िस्सा
Advertisement

राजन कुमार का कैसा है रिकॉर्ड?
पूरे मामले में अभी तक राजन कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है. यह साफ नहीं है कि वो बी-सैंपल टेस्ट कराने या फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं या नहीं. राजन कुमार ने घरेलू क्रिकेट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. 26 टी20 मैचों में उन्होंने 21.31 की औसत से 32 विकेट झटके हैं. वही 9 लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम पर 24.85 के एवरेज से 14 विकेट दर्ज हैं.

यही नहीं राजन कुमार ने 4 फर्स्ट क्लास मैचों में 35.87 की औसत से 8 विकेट अपने नाम किए हैं. राजन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा भी रह चुके हैं. आईपीएल 2023 के लिए हुई नीलामी में उन्हें आरसीबी ने 70 लाख रुपये में खरीदा था. फिर 2024 के लिए भी उन्हें स्क्वाड में बरकरार रखा गया, हालांकि उन्होंने IPL डेब्यू अभी तक नहीं किया.

भारतीय क्रिकेट में डोपिंग मामले बहुत कम होते हैं. साल 2019 में पृथ्वी शॉ पर 8 महीने का बैन लगा था. पृथ्वी के सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ टर्बुटालाइन के अंश पाए गए थे. पृथ्वी ने बताया था कि टर्बुटालाइन उनके शरीर में कफ सिरप के जरिए पहुंचा था. वहीं साल 2020 में महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट फेल होने पर निलंबित की गई थीं. अब राजन कुमार का मामला चर्चा का विषय बन चुका है और इसे डोपिंग की गंभीरता के रूप में देखा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement